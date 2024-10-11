Диетолог Дианова: Каша – это наше долголетие

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Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова напомнила о пользе каши, влияющей на здоровье ЖКТ, вес, липидный уровень и т. д.
Она отметила, что каша также может способствовать долголетию.
Специалист добавила, что наиболее полезными кашами являются овсяная и гречневая.
А врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал о пользе риса, отметив, что он богат и антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, защищая организм от повреждений и снижая риск развития хронических заболеваний. Однако этот продукт может быть и вреден некоторым людям, поскольку несмотря на полезные свойства рис является высококрахмалистый продуктом.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что употребление на протяжении длительного времени горячей пищи и чая может привести к развитию онкологии.
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«Каша – это источник растительного белка, растительных жиров, сложных углеводов. Это источник витаминов группы B. Из каши мы получаем ещё и большое количество микроэлементов: магния, кальция, фосфора, железа. В каше невероятное количество клетчатки, а это профилактика рака кишечника и запоров. Каша — это влияние на холестерин, на липидный профиль. Это про здоровый кишечник, относительно здоровый вес и снижение рисков диабета. И это наше долголетие, потому что цельное зерно — это основа рациона всех долгожителей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.
Специалист добавила, что наиболее полезными кашами являются овсяная и гречневая.
А врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал о пользе риса, отметив, что он богат и антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, защищая организм от повреждений и снижая риск развития хронических заболеваний. Однако этот продукт может быть и вреден некоторым людям, поскольку несмотря на полезные свойства рис является высококрахмалистый продуктом.
«Аллергикам стоит быть осторожными, так как может возникнуть аллергическая реакция. А те, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям, должны есть рис в ограниченном количестве, так как он может повышать уровень холестерина в крови», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что употребление на протяжении длительного времени горячей пищи и чая может привести к развитию онкологии.
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Мелисса Тимофеева