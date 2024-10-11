Становится чужим: нарколог Холдин рассказал о деформации личности из-за алкоголя

Употребление алкоголя влияет на характер человека и со временем может полностью изменить его привычки и поведение, так что для родственников и друзей близкий ранее человек может стать чужим. О том, как деформирует личность алкогольная зависимость, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.