Становится чужим: нарколог Холдин рассказал о деформации личности из-за алкоголя

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Употребление алкоголя влияет на характер человека и со временем может полностью изменить его привычки и поведение, так что для родственников и друзей близкий ранее человек может стать чужим. О том, как деформирует личность алкогольная зависимость, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Алкоголь буквально меняет личность человека. При алкогольной зависимости желание выпить становится настолько сильным, что часто с ним невозможно справиться, а это признак деградации личности. Ещё один признак алкогольной деформации — безвольность и полное безразличие ко всему, кроме спиртного: к повседневным делам, своему здоровью, к близким и к своей собственной судьбе», — сказал Холдин.Он добавил, что одни и те же патологические изменения личности появляются у всех людей, больных алкоголизмом. И если не избавиться от этой болезни, алкогольная зависимость постепенно приведёт к потере всех социальных связей, включая работу и семью.
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