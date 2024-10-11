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Названые неожиданные факторы, которые могут привести к онкологии

Диетолог Русакова заявила о вероятности онкологии из-за горячей пищи и чая
11 октября 2024, 19:27
Фото: iStock/kuppa_rock

Фото: iStock/kuppa_rock

Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что употребление на протяжении длительного времени горячей пищи и чая может привести к развитию онкологии.
«Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний. Чай и еда должны быть не обжигающими. Оптимальная температура равна 40-45°C», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Русакова.

Кроме этого, врач предупредила об опасности, которые могут нести в себе сырые яйца.



«Сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза — инфекционного заболевания, вызванного бактериями, которые могут находиться на скорлупе или внутри яйца. Появление сальмонеллеза может привести к тяжелым расстройствам пищеварения и другим осложнениям», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Русакова.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что заедание стресса может привести к лишнему весу и ожирению, что в свою очередь может пагубно сказаться на здоровье сердца и сосудов.

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#заболевания
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Инфекционист Малышев напомнил о наличии других опасных вирусов кроме Марбурга
11 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

Доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что необходимо соблюдать все правила личной гигиены, мыть руки, фрукты и овощи, а также придерживаться стандартных правил безопасности для того, чтобы не заразиться никакими вирусами и инфекциями.
Специалист напомнил, что вирус Марбурга встречается у нас не так часто, как иные, которые не менее опасны.

«Мыть фрукты и овощи надо независимо от Марбурга. Марбург – это единичные случаи за все время. Полно другого: сальмонеллез, различные кишечные инфекции, холера, которую тоже могут издалека завести, бактерии, яйца глистов. Их в сотни, в тысячи раз, а то и в миллионы раз больше. Обо всем этом надо помнить, а не сидеть и думать про Марбург. Поэтому читайте СМИ меньше. Слушайте врачей, но читайте меньше», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Тем временем сообщается, что в Санкт-Петербурге от гриппа уже привито более 33% жителей города. Планируется, что до конца года вакцинированы будут почти 3,5 миллиона человек.

«В Петербурге создана развитая инфраструктура для вакцинации от гриппа. Привиться можно в поликлиниках, на предприятиях, в передвижных пунктах. Своевременная вакцинация помогает предотвратить сезонную эпидемию гриппа и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора города Александра Беглова.

Ранее стало известно, что сезонная прививочная кампания проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию от гриппа получили свыше 600 тысяч детей.

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#безопасность
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Диетолог Дианова раскрыла опасность заедания стресса
Диетолог Дианова: Заедание стресса может привести к проблемам с сердцем
11 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/dragana991

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что заедание стресса может привести к лишнему весу и ожирению, что в свою очередь может пагубно сказаться на здоровье сердца и сосудов.
«Срывы такие опасны тем, что это приводит к набору лишнего веса, а вместе с ним — к ожирению. Сюда же куча других заболеваний: сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, увеличение рисков развития онкологических заболеваний», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дианова.

Ранее Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщала, что самая бесполезная для рядового человека каша — манная. По ее словам, очень подходят для российской популяции гречневая, овсяная и пшённая каши.

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#прививки
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#диетолог
#здоровье
#питание
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Масалитин объяснил бессмысленность сборов российской национальной команды
11 октября 2024, 14:26

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборной России не было смысла проводить сборы из-за отсутствия товарищеских матчей.
«Если нет соперника, то нет смысла собираться. Надо было готовиться в клубах. Валерию Карпину сейчас нужно больше времени уделять «Ростову». Когда стало понятно, что игра срывается, надо было распустить сборную. Сейчас пишут, что будут открытую тренировку проводить, но зачем. Была бы игра, можно было бы и провести тренировку. Не получилось нам сыграть в октябре. Это жизнь. Мы находимся под санкциями», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова позитивно отозвалась об открытой тренировке сборной России по футболу с детьми из Белгородской и Курской областей.

«Это очень хорошая инициатива. Сборная России по футболу большие молодцы, что поддерживают детей. Сейчас такой небольшой мастер-класс им поможет морально. Я надеюсь, что наши футболисты с удовольствием провели тренировку с детьми. Думаю, что они с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Это лишний повод задуматься. Лучше посвятить время детям, а не думать об отстранениях от соревнований или чем-то другом. Молодцы», – отметила в беседе с «РБ Спорт» Журова.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о том, что сборной России не стоит проводить матч с командой Медиалиги, поскольку в этом нет смысла.

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#рф
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Становится чужим: нарколог Холдин рассказал о деформации личности из-за алкоголя
Нарколог Холдин: Алкоголь меняет личность человека и ведет к деградации
11 октября 2024, 14:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Употребление алкоголя влияет на характер человека и со временем может полностью изменить его привычки и поведение, так что для родственников и друзей близкий ранее человек может стать чужим. О том, как деформирует личность алкогольная зависимость, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Алкоголь буквально меняет личность человека. При алкогольной зависимости желание выпить становится настолько сильным, что часто с ним невозможно справиться, а это признак деградации личности. Ещё один признак алкогольной деформации — безвольность и полное безразличие ко всему, кроме спиртного: к повседневным делам, своему здоровью, к близким и к своей собственной судьбе», — сказал Холдин.
Он добавил, что одни и те же патологические изменения личности появляются у всех людей, больных алкоголизмом. И если не избавиться от этой болезни, алкогольная зависимость постепенно приведёт к потере всех социальных связей, включая работу и семью.

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#минздрав мо
#нарколог
#алкоголизм
#психология
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Подмосковный пенсионер разорвал себе барабанную перепонку спичкой
11 октября 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

69-летнего мужчину с гнойным отитом вылечили врачи Долгопрудненской больницы, причиной заболевания стала застрявшая в ухе спичка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в клинику с жалобами на снижение слуха, заложенность левого уха, гнойные выделения и пульсирующую головную боль. При обследовании у пациента выявили гнойный отит и полипы среднего уха. Мужчина рассказал, что два месяца назад очищал слуховой проход при помощи спички. Спичка обломилась и осталась в ухе, но тогда он не придал этому значения, а обратился к врачу, только кода начались боли.
«В ходе операции мы обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами за время нахождения в глубине среднего уха. Инородное тело стало причиной гнойного воспаления. Во время сложной двухчасовой операции мы удалили источник воспаления и большой массив полипов в среднем ухе и слуховом проходе, очистили и санировали гнойный очаг», – рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.
Она добавила, что гнойное воспаление находилось в опасной близости к мозгу, что грозило развитием менингита и смертью.

В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, его выписали на амбулаторное лечение. Слух в пострадавшем ухе удалось частично восстановить.

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#минздрав мо
#долгопрудный
#врачи
#операция
#здравоохранение
#медицина
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Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 600 тысяч детей
11 октября 2024, 11:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сезонная прививочная кампания проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию от гриппа получили свыше 600 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Осенью всегда наблюдается подъём заболеваемости, а в школе дети, как правило, находятся в тесном контакте. Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли более 600 тысяч детей», — сказал глава Минздрава Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что сделать прививку детям можно не только в поликлинике, но и непосредственно в школе или детском саду. Эта мера введена для удобства родителей. Прививочная кампания продлится до декабря.

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#вакцинация
#грипп
#прививки
#минздрав мо
#дети
#московская область
#подмосковье
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Московская область продолжает оснащать медицинские учреждения современным оборудованием
11 октября 2024, 10:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В медицинские учреждения Московской области продолжают поставлять новое неонатологическое оборудование, предназначенное для помощи новорождённым, включая инкубаторы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Такие аппараты необходимы для ухода и лечения детей с различными патологиями и недоношенных малышей.

С начала года в больницы региона уже поступило 23 инкубатора для новорождённых на сумму около 94 миллионов рублей, и до конца года ожидается ещё 37 единиц.

«В регионе роддома и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Оборудование было закуплено благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#подмосковье
#здравоохранение
#губернатор
#оборудование
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#людмила болатаева
#минздрав мо
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Врач Лютова раскрыла рацион питания ребёнка при заболевании ОРВИ
Врач Лютова рекомендовала кормить ребёнка небольшими порциями
10 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Ridofranz

Врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Анастасия Лютова заявила, что при заболевании ребёнка гриппом или ОРВИ не стоит перекармливать его, вводить новые блюда, а также давать большие порции.
«При заболевании гриппом и ОРВИ врач-педиатр может назначить питание с преобладанием молочных и растительных продуктов, так как они богаты витаминами и минералами. Также полезно обильное питьё, для этого можно выбирать горячий или тёплый чай, клюквенный или брусничный морс, отвар шиповника, щелочную минеральную воду», — добавила в беседе с «Известиями» врач.

До этого сообщалось, что в Кемерове тридцать школ перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения учеников.

«Во всех учреждениях образования города ведется ежедневный учёт посещаемости детей, данные о количестве отсутствующих детей в связи с заболеваниями гриппом и ОРВИ передаются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в г. Кемерово», — приводит «Сiбдепо» сообщение в мэрии Кемерова.

Ранее врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказывала, как отличить кашель, вызванный вирусом гриппа, от кашля при коклюше и какие меры предпринять для защиты.

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#орви
#учёт
#дистанционное опасность
#педиатр
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Вирусолог Чепурнов заявил о вероятности распространения Марбурга в ВСУ
10 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/Thicha Satapitanon

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что вирус Марбург может распространиться в рядах ВСУ.
Так он прокомментировал новость о том, что о том, что наёмник из Польши привёз на Украину вирус Марбург.

«Распространяется он обычно от больных людей не воздушно-капельным путём, а через инфицированную кровь, рвотные массы и т. д. То есть все выделения больного человека инфицированы. Если прикасаться, а такое может быть во фронтовых и госпитальных условиях, к человеку не будучи защищённым, то передача возможна», — пояснил в беседе с RT Чепурнов.

А академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о том, что о вирусе Марбург необходимо больше просвещать общественность для того, чтобы устранить небылицы и мифы о заболевании.

«Что надо сделать – поручить ответственным организациям дать чёткие, понятные памятки – что нужно делать при Марбурге – и распространить их. Нужно просто выпустить памятку, и не тратить мыло и другие моющие жидкости на мытьё бананов», — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Онищенко.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что вирус Марбург может передаваться несколькими путями, в том числе через немытые овощи и фрукты.

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#кровь
#врач
#геннадий онищенко
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