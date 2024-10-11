Названые неожиданные факторы, которые могут привести к онкологии

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Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что употребление на протяжении длительного времени горячей пищи и чая может привести к развитию онкологии.
«Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний. Чай и еда должны быть не обжигающими. Оптимальная температура равна 40-45°C», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Русакова.
Кроме этого, врач предупредила об опасности, которые могут нести в себе сырые яйца.
«Сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза — инфекционного заболевания, вызванного бактериями, которые могут находиться на скорлупе или внутри яйца. Появление сальмонеллеза может привести к тяжелым расстройствам пищеварения и другим осложнениям», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Русакова.
Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что заедание стресса может привести к лишнему весу и ожирению, что в свою очередь может пагубно сказаться на здоровье сердца и сосудов.
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