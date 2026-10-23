Хирург Петров развеял миф о семечках как причине аппендицита
Заведующий детским хирургическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, детский хирург, кандидат медицинских наук Дионисий Петров заявил, что врачи не знают единственной причины развития аппендицита. По его словам, питание, физические нагрузки или случайно проглоченная шелуха сами по себе не объясняют возникновение воспаления.
В беседе с RT специалист рассказал, что аппендикс представляет собой небольшой отросток в начальном отделе толстой кишки. При воспалительном процессе состояние способно ухудшаться и приводить к перфорации — появлению отверстия в стенке органа.
Одной из вероятных причин врачи считают перекрытие просвета аппендикса. Его способны закупорить плотные каловые массы или разросшаяся лимфоидная ткань, участвующая в иммунной защите. При этом подобный механизм не выявляют у каждого пациента, подчеркнул Петров.
Врач призвал не связывать приступ с едой, съеденной накануне. Редкие находки инородных частиц в отростке не подтверждают, что именно они запустили воспалительный процесс. Доказательств связи между употреблением семечек, проглатыванием небольшого объема шелухи и повышенным риском аппендицита нет.
По этой же причине нельзя назвать продукт, отказ от которого надежно защитит человека от болезни. Бег, прыжки, спортивные тренировки и подъем тяжестей, по словам хирурга, тоже не относят к доказанным причинам воспаления аппендикса.
Часто неприятные ощущения сначала возникают около пупка либо в центральной части живота. Через несколько часов они могут сместиться в правую нижнюю область. Среди возможных признаков Петров назвал тошноту, рвоту, отсутствие аппетита и повышение температуры.
Классическая картина развивается не всегда, особенно у маленьких детей. Боль порой локализуется в иной зоне, поэтому отсутствие привычного симптома не позволяет исключить аппендицит самостоятельно.
При усиливающейся или длительной боли в животе необходимо срочно обратиться к врачу, отметил специалист. Если самочувствие резко ухудшается, человек чувствует выраженную слабость или испытывает сильную боль, нужно вызвать скорую помощь.
Родителям стоит следить за поведением ребенка. Тревожными сигналами могут стать отказ от пищи, рвота, жар, вялость и нежелание двигаться из-за болезненных ощущений.
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