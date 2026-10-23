Хирург Петров развеял миф о семечках как причине аппендицита

23 октября 2026, 08:05

Врач Петров: нет единой причины, которая объясняла бы все случаи аппендицита

Фото: iStock/Alona Siniehina

Заведующий детским хирургическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России, детский хирург, кандидат медицинских наук Дионисий Петров заявил, что врачи не знают единственной причины развития аппендицита. По его словам, питание, физические нагрузки или случайно проглоченная шелуха сами по себе не объясняют возникновение воспаления.