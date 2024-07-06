Художник из Волоколамска создал бюст героя-танкиста Голуба

Фото: iStock/Longfin Media
Художник из Волоколамска Дмитрий Савельев создал бюст Героя-танкиста Ивана Голуба, об этом сообщили в пресс-службе городского округа.
«Младший лейтенант Иван Голуб, удостоенный посмертно в 1944 году звания Героя Советского Союза, приказом министра обороны в 1965 году навечно зачислен в списки личного состава гвардейской Кантемировской дивизии. Славный воин служил и служит примером для многих поколений танкистов», — напомнили в пресс-службе.
Фото: Пресс-служба Волоколамского городского округа
5 января 1944 года Голуб расстрелял весь боекомплект, а затем направил танк прямо на батарею врага, расчистив путь для российской армии. Сам танксит погиб в этом бою.
«Меня вдохновила история потрясающих подвигов Ивана Платоновича. Я с удовольствием взялся за интересную работу, которая меня сразу увлекла!», — рассказал художник.
Фото: Пресс-служба Волоколамского городского округа
Готовый памятник установили и торжественно открыли в Кантемировской дивизии.
Читайте также:
Волоколамск встретил участников сверхмарафона «Память и Слава, 80!»
Волоколамск принял участие в ежегодной экологической акции «Вода России»
Волоколамск стал призером международного конкурса «Аллея звёзд»
Евгения Парфентьева