Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Волоколамск встретил участников сверхмарафона «Память и Слава, 80!»
«В команду сверхмарафона в этом году входит 25 юных и 16 взрослых спортсменов. Это представители девяти российских регионов, в том числе — Московской области. В Волоколамске участники забега вместе с представителями администрации округа почтили память местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к Вечному огню», — говорится в сообщении.Для марафонцев также провели экскурсию по Волоколамскому кремлю и рассказали про историю города.
Общая протяжённость сверхмарафона составляет «Память и Слава, 80!» составляет 900 километров. Он охватывает Москву и ряд других городов России и Белоруссии.
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