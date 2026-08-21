Художник назвал главный недостаток Чебурашки
Художник Мирошник назвал главным недостатком Чебурашки отсутствие корней
Одним из главных недостатков Чебурашки является отсутствие корней. Такое мнение выразил художник Константин Мирошник, который дружил с создателем персонажа Эдуардом Успенским.
Напомним, книга «Крокодил Гена и его друзья» Успенского, где впервые появился Чебурашка, была опубликована 20 августа 1966 года. С тех пор прошло ровно 60 лет.
«Главный недостаток Чебурашки — он без корней. Если у Ивана-царевича, у Варвары-Красы были родные, то это чудо ветром надуло. Принесло в ящике с апельсинами», — сказал Мирошник «Известиям».
При этом главное достоинство героя заключается в его способности вызывать желание заботиться о нем даже малышей. Однако художник не исключил, что образ доверчивого, но нецелеустремленного Чебурашки мог отрицательно отразиться на целом поколении зрителей. Люди, которые выросли на сказках об этом персонаже, сами не заметили, как стали слишком мягкотелыми, заключил Мирошник.