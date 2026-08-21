Художник назвал главный недостаток Чебурашки

21 августа 2026, 00:31

Художник Мирошник назвал главным недостатком Чебурашки отсутствие корней

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Одним из главных недостатков Чебурашки является отсутствие корней. Такое мнение выразил художник Константин Мирошник, который дружил с создателем персонажа Эдуардом Успенским.





Напомним, книга «Крокодил Гена и его друзья» Успенского, где впервые появился Чебурашка, была опубликована 20 августа 1966 года. С тех пор прошло ровно 60 лет.





«Главный недостаток Чебурашки — он без корней. Если у Ивана-царевича, у Варвары-Красы были родные, то это чудо ветром надуло. Принесло в ящике с апельсинами», — сказал Мирошник «Известиям».