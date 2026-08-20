Достижения.рф

Зеленский ополчился на популярный российский мультфильм

Зеленский ввёл санкции против создателей мультфильма «Маша и медведь»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский запретил показ мультфильма «Маша и медведь» на территории Украины. Об этом говорится в его указе, опубликованном на правительственном сайте.



В тексте документа утверждается, что мультфильм транслирует пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, и представляет угрозу национальной безопасности Украины. Под санкции попала студия «Анимаккорд», являющаяся создателем сериала, а также ее основатель, генеральный директор, сценарист, режиссер, продюсер и обладатель прав на мультфильм Дмитрий Ловейко. Ограничения также ввели против художника-мультипликатора Олега Кузовкова.

Санкции действуют на протяжении следующих десяти лет против пяти физических и четырех юридических лиц. Теперь доступ к просмотру анимационного сериала на территории Украины будет заблокирован.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0