Зеленский ополчился на популярный российский мультфильм
Владимир Зеленский запретил показ мультфильма «Маша и медведь» на территории Украины. Об этом говорится в его указе, опубликованном на правительственном сайте.
В тексте документа утверждается, что мультфильм транслирует пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, и представляет угрозу национальной безопасности Украины. Под санкции попала студия «Анимаккорд», являющаяся создателем сериала, а также ее основатель, генеральный директор, сценарист, режиссер, продюсер и обладатель прав на мультфильм Дмитрий Ловейко. Ограничения также ввели против художника-мультипликатора Олега Кузовкова.
Санкции действуют на протяжении следующих десяти лет против пяти физических и четырех юридических лиц. Теперь доступ к просмотру анимационного сериала на территории Украины будет заблокирован.
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