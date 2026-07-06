Трамп раскрыл, как прошел разговор с Путиным

06 июля 2026, 17:59

Reuters: Трамп заявил об «очень хорошем разговоре» с Путиным

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» свой разговор с коллегой из России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.





Американский лидер подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта «ближе, чем кажется». Он также добавил, что планирует поднять этот вопрос на саммите НАТО, который пройдет 8-9 июня в Анкаре.

«У меня состоялся очень хороший разговор [с Путиным]», — приводит слова Трампа агентство Reuters.