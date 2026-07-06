Трамп раскрыл, как прошел разговор с Путиным
Reuters: Трамп заявил об «очень хорошем разговоре» с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» свой разговор с коллегой из России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
Американский лидер подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта «ближе, чем кажется». Он также добавил, что планирует поднять этот вопрос на саммите НАТО, который пройдет 8-9 июня в Анкаре.
«У меня состоялся очень хороший разговор [с Путиным]», — приводит слова Трампа агентство Reuters.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа продолжался один час 25 минут. По его словам, главы государств условились вновь созвониться.