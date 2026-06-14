Никас Сафронов раскрыл, чей портрет никогда не будет писать
Народный художник России Никас Сафронов заявил, что никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Художник подчеркнул, что Зеленский не является фигурой, имеющей историческое значение. Согласно мнению Никаса Степановича, в мире существуют личности, которые несут разрушение и проявляют себя исключительно с негативной стороны: одни уничтожают храмы, другие устраивают взрывы. Такие люди, пояснил Сафронов, никогда не станут героями его картин.
Он отметил, что его творчество уже стало частью истории, и оно будет жить независимо от него. История сама решит, кто останется в памяти, а кто исчезнет, заключил Сафронов.
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