Никас Сафронов раскрыл, чей портрет никогда не будет писать

14 июня 2026, 08:27

Никас Сафронов никогда не будет писать портрет Зеленского

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Народный художник России Никас Сафронов заявил, что никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.