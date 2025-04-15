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Худрук Московского цирка на Цветном бульваре Никулин срочно обратился к врачам

Максим Никулин (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Максим Никулин (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Художественный руководитель знаменитого Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин вынужден был экстренно обратиться к медикам за помощью. У него вдруг начались резкие и сильные боли в животе.
О случившемся рассказал телеграм-канал SHOT. По информации издания, 68-летний Никулин почувствовал себя плохо нынешней ночью. Кроме болей в животе, у него стало развиваться сильное обезвоживание организма. Максим Юрьевич вызвал к себе домой скорую помощь. Предварительно, причиной резкого недомогания стало сильное отравление и занесённая инфекция. После купирования болевого синдрома ему назначили дополнительное лечение и полное обследование.

Максим Никулин — сын великого актёра и клоуна Юрия Никулина. Он уже 27 лет занимает должность генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре, который ранее возглавлял его легендарный отец.

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Стало известно, сколько времени должны тратить школьники на выполнение домашнего задания
Минпросвещения: школьники должны тратить на домашнее задание не более двух часов
15 апреля 2025, 09:12

Фото: iStock/evgenyatamanenko

По утверждению Минпросвещения РФ, ученики 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания не более двух часов в день. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
Так, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем выделяется 1,5 часа, а в четвёртом — два часа.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Отмечается, что школа должна контролировать объем домашнего задания учеников по всем предметам. При этом его необходимо задавать на уроке или вносить в электронный дневник до конца учебного дня.

На подготовку рефератов или презентаций, а также заучивания стихотворений необходимо выделять достаточное количество времени.

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РИА: Мошенники рассылают россиянам фейковые письма о входе на портал «Госуслуг»
15 апреля 2025, 08:33

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники не устают изобретать всё более изощрённые способы обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных граждан. Россияне начали массово получать фейковые письма о якобы попытке входа в их аккаунт на портале «Госуслуг» с другого устройства.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. На электронную почту потенциальной жертвы приходит письмо с уведомлением об успешном входе на «Госуслуги» с другого устройства. При этом название портала написано с ошибкой, раздельно — Gos uslugi.

Далее в письме содержится «рекомендация» на случай, если клиент не пытался войти в свою учётную запись. Нужно проверить настройки аккаунта, а затем связаться со «службой поддержки», фальшивый телефон которой также указан в сообщении.

Разумеется, звонить по этому номеру не следует. Если сделать это, начнётся обычное выуживание личных данных с помощью смс, переводов на ложные сайты и отработанных приёмов психологического воздействия. Подобные письма следует игнорировать, а в случае сомнений самому войти на портал «Госуслуг» и позвонить в настоящую службу поддержки.

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Квартиру актера из «Солнечного удара» Алферова ограбили спустя 2 часа после его смерти
14 апреля 2025, 22:15

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)

Владимира Алферова, который снимался в «Солнечном ударе» Никиты Михалкова, ограбили после смерти. Его невеста Людмила Щепеткова заявила, что квартиру артиста освободили буквально в течение двух часов после известия о том, что он скончался, сообщила газета «Аргументы и факты».
«Это какое-то мошенничество. Я знаю, что у Володи было много недешевой, качественной одежды, он очень любил хорошо одеваться, была фотоаппаратура, были дорогие картины. Все это исчезло», — подчеркнула Щепеткова.

Невеста покойного говорила с женщиной, которая, по ее словам, отвозила Владимира в больницу в Благоевграде, болгарском городе, где он жил.

Собеседница возлюбленной Алферова весьма агрессивно беседовала и заявила, что вещи актера лежали на полу, их залили дезинфицирующими средствами и выкинули, отметила Щепеткова.

«По ее словам, община, это местная администрация, собирала деньги ему за костюм, чтобы в последний путь одеть. Квартира Володи оказалась освобождена через два часа после его смерти. Это очень подозрительно», — уточнила Людмила.

Щепеткова полагает, что в кончине Алферова может быть криминальный след. Об этом говорят и пропавшие ценности, и то, что подле артиста находились подозрительные личности. Людмила обратилась в болгарскую прокуратуру с заявлением о проведении расследования.

Владимир Алферов скончался 13 марта на 59-м году жизни. Из-за особенностей болгарских законов актера все еще не похоронили.

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Актёр Илья Дель сделал предложение Саше Дроздовой, напавшей на него с ножом
Илья Дель рассказал, что незадолго до удара ножом сделал девушке предложение
14 апреля 2025, 21:32

Фото: iStock/artisteer

Актёр Илья Дель сделал предложение коллеге по цеху Саше Дроздовой, которая напала на него с ножом и нанесла несколько ранений в грудной области. Об этом пишет портал 78.ru.
Звезда сериала «Содержанки» отметил, что вместе с возлюбленной они уже около года. Дель охарактеризовал девушку как очень хозяйственную и домашнюю, но, вместе с тем, достаточно импульсивную.

Дель рассказал, что несколько раз делал предложение Александре, и каждый раз она отвечала согласием. Сначала это происходило в шутливой форме, а совсем недавно актёр подошёл к этому серьёзно и предложил руку и сердце с настоящим кольцом.

Напомним, что 12 апреля Дель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Между возлюбленными вспыхнула ссора и в порыве гнева, защищая при этом двухлетнюю дочь от прошлых отношений, Дроздова схватилась за нож и нанесла несколько ударов.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, а сегодня решением суда её отправили под домашний арест. Сам Илья сейчас находится в больнице, где восстанавливается после перенесённой операции.

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Депутат Буцкая: Увеличение госпошлины за развод даст обратный эффект
14 апреля 2025, 21:23

Фото: istockphoto/SewcreamStudio

Увеличение госпошлины за оформление развода приведёт к снижению количества заключаемых браков. Такое мнение высказала первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что государству необходимо оказывать молодым людям помощь и поддержку в создании семьи, информировать их о полагающихся по закону мерах поддержки, а не пугать большими расходами в случае расторжения брака.

«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — сказала парламентарий.

По её мнению, необходимо приходить в вузы, общаться со студентами, рассказывать им о том, что в стране делается для сохранения института семьи. Государство должно «оставаться на связи» с молодыми людьми, задумавшимися о создании семьи, заключила Буцкая.

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