Худрук Московского цирка на Цветном бульваре Никулин срочно обратился к врачам

Максим Никулин (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Художественный руководитель знаменитого Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин вынужден был экстренно обратиться к медикам за помощью. У него вдруг начались резкие и сильные боли в животе.
О случившемся рассказал телеграм-канал SHOT. По информации издания, 68-летний Никулин почувствовал себя плохо нынешней ночью. Кроме болей в животе, у него стало развиваться сильное обезвоживание организма. Максим Юрьевич вызвал к себе домой скорую помощь. Предварительно, причиной резкого недомогания стало сильное отравление и занесённая инфекция. После купирования болевого синдрома ему назначили дополнительное лечение и полное обследование.
Максим Никулин — сын великого актёра и клоуна Юрия Никулина. Он уже 27 лет занимает должность генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре, который ранее возглавлял его легендарный отец.
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Максим Никулин — сын великого актёра и клоуна Юрия Никулина. Он уже 27 лет занимает должность генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре, который ранее возглавлял его легендарный отец.
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Александр Бойцов