Женился ради прописки и чуть не умер: комику Владимиру Винокуру 77 лет, какую личную трагедию пережил артист

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в последнее время исчез из поля зрения поклонников и прессы. 31 марта ему исполняется 77 лет. За эти годы он успел заключить фиктивный брак и несколько раз оказаться на волоске от смерти. О том, как сейчас живет юморист, расскажет «Радио 1».
Биография Владимира Винокура: детство и путь к сцене
Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске, в еврейской семье. Его отец, Натан Львович, был известным строителем и руководил крупными предприятиями, а мать, Анна Юльевна, преподавала русский язык и литературу в школе, где учился её сын.
Именно мама привила Владимиру любовь к искусству. Уже в детстве у него проявились вокальные способности, и она отвела его в хор при Дворце пионеров.
Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)
Однако отец видел в сыне продолжателя династии строителей, поэтому настоял на поступлении в Курский монтажный техникум. Но творчество не отпускало — параллельно Винокур занимался на вечернем отделении музыкального училища.
«Все думали, что мой старший брат будет артистом. Он учился и прекрасно играл на фортепиано, но стал строителем. А я был молчун, но — разговорился. Это все проявляется позже», — поделился Владимир в беседе с РИА Новости.
В 1967 году он пытался поступить в ГИТИС, но отсутствие документа о среднем образовании стало препятствием. Тогда судьба сделала неожиданный поворот: его призвали в армию, где он попал в ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Уже в 1969 году, будучи ещё на службе, он всё же поступил в ГИТИС, выбрав отделение музыкальной комедии.
Карьера Винокура: от «Самоцветов» до собственного театра
В студенческие годы Винокур работал в Московском театре оперетты и даже выступал в цирке на Цветном бульваре. Именно там его заметил легендарный советский и российский артист цирка и цирковой режиссёр Юрий Никулин, который впоследствии пошутил:
«Кобзон у нас в цирке пел — стал певцом. А ты у нас пел — стал клоуном», — шутил Никулин.
В 1974 году судьба преподнесла Винокуру неожиданный подарок — его пригласили в ВИА «Самоцветы», где он начал выступать с пародийными номерами. А в 1981 году он представил публике моноспектакль «Выхожу один я…», который принёс ему популярность.
Однако Настоящий успех пришёл к нему в 1989 году, когда артист основал свой «Театр пародий». В том же году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.
Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)
Опасные моменты в жизни Владимира Винокура
Жизнь Винокура не раз висела на волоске.
- Во время выступлений в Афганистане он попал под артобстрел, но чудом остался жив;
- в 1986 году он должен был быть на борту теплохода «Адмирал Нахимов», который затонул, но по стечению обстоятельств не попал на рейс;
- в 1992 году во время гастролей в Германии Винокур попал в страшную аварию. Двое его спутников погибли, а сам артист получил вывих таза и два сложных перелома ног. Немецкие врачи даже рассматривали возможность ампутации, но после перевода в советский военный госпиталь ему удалось сохранить конечности.
Личная жизнь Винокура: фиктивный брак, ставший настоящим
История любви Владимира Винокура и его жены Тамары Перваковой — один из редких примеров прочного брака в мире шоу-бизнеса.
Они познакомились в Московском театре оперетты, когда играли в детском спектакле «Не бей девчонок». Винокуру угрожала отправка по распределению в глубинку, так как у него не было московской прописки. Решение проблемы оказалось нестандартным — он предложил Тамаре фиктивный брак. Девушка согласилась, но с условием: если они разведутся, он не будет претендовать на её квартиру.
Владимир Винокур с женой (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)
Однако фикция неожиданно превратилась в настоящую любовь. Они стали жить вместе, а спустя 12 лет после свадьбы, в 1985 году, у них родилась дочь Анастасия. Ради семьи Тамара оставила карьеру в балете.
В 2024 году супруги отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.
«После каждых гастролей с женой встречался как в первый раз. Ну, и дочка у нас очень хорошая — солистка балета Большого театра, прекрасная артистка, характерная танцовщица. И я горжусь, когда сижу в зале или когда зрители подходят и говорят спасибо», — рассказал артист.
Личная трагедия Владимира Винокура
В последние годы Владимир Винокур столкнулся с тяжёлыми утратами. В 2018 году в возрасте 96 лет ушла из жизни его мама. Ранее он также потерял отца и брата.
«У него были и диабет, и почечная недостаточность. Он боролся, молодец. Боролся до последнего. Боря прожил очень яркую человеческую жизнь, нужную. Он был душой компании», — рассказывал Винокур про брата.
Смерть мамы стала для него серьёзным ударом — тогда артисту исполнилось 70 лет, он готовился к юбилейному концерту, но впал в депрессию.
«Я ее просил пожить еще. Вот хотел, чтоб пожила подольше. Но видите, все равно организм не выдержал», — поделился артист.
Громкие скандалы и финансовые проблемы
В 2018 году Винокур попал в скандал, связанный с коммунальными долгами. По данным СМИ, он и ещё 15 жильцов элитного дома на Арбате задолжали более 1,65 млн рублей.
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Однако сам артист отрицал эти обвинения, заявляя, что все платежи были внесены вовремя. Впоследствии власти подтвердили, что никаких долгов у Винокура не было.
«Задолженности за ЖКУ у Владимира Винокура нет. Распространяемые СМИ сведения не являются достоверными. Задолженность одного из собственников помещения Владимира Винокура была оплачена в срок, однако информация об этом в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления о взыскании задолженности», — пояснили в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.
Политическая позиция и санкции
Помимо карьеры на сцене, Винокур также оставил след в политике.
- В 1991 году он был советником вице-президента РСФСР по вопросам культуры;
- в 2018 году стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и поддержал пенсионную реформу;
- в 2022 году одобрил признание независимости ДНР и ЛНР.
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