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Женился ради прописки и чуть не умер: комику Владимиру Винокуру 77 лет, какую личную трагедию пережил артист

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в последнее время исчез из поля зрения поклонников и прессы. 31 марта ему исполняется 77 лет. За эти годы он успел заключить фиктивный брак и несколько раз оказаться на волоске от смерти. О том, ​как сейчас живет юморист, расскажет «Радио 1».

Биография Владимира Винокура: детство и путь к сцене


Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске, в еврейской семье. Его отец, Натан Львович, был известным строителем и руководил крупными предприятиями, а мать, Анна Юльевна, преподавала русский язык и литературу в школе, где учился её сын.

Именно мама привила Владимиру любовь к искусству. Уже в детстве у него проявились вокальные способности, и она отвела его в хор при Дворце пионеров.

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Однако отец видел в сыне продолжателя династии строителей, поэтому настоял на поступлении в Курский монтажный техникум. Но творчество не отпускало — параллельно Винокур занимался на вечернем отделении музыкального училища.

«Все думали, что мой старший брат будет артистом. Он учился и прекрасно играл на фортепиано, но стал строителем. А я был молчун, но — разговорился. Это все проявляется позже», — поделился Владимир в беседе с РИА Новости.

В 1967 году он пытался поступить в ГИТИС, но отсутствие документа о среднем образовании стало препятствием. Тогда судьба сделала неожиданный поворот: его призвали в армию, где он попал в ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Уже в 1969 году, будучи ещё на службе, он всё же поступил в ГИТИС, выбрав отделение музыкальной комедии.

Карьера Винокура: от «Самоцветов» до собственного театра


В студенческие годы Винокур работал в Московском театре оперетты и даже выступал в цирке на Цветном бульваре. Именно там его заметил легендарный советский и российский артист цирка и цирковой режиссёр Юрий Никулин, который впоследствии пошутил:

«Кобзон у нас в цирке пел — стал певцом. А ты у нас пел — стал клоуном», — шутил Никулин.

В 1974 году судьба преподнесла Винокуру неожиданный подарок — его пригласили в ВИА «Самоцветы», где он начал выступать с пародийными номерами. А в 1981 году он представил публике моноспектакль «Выхожу один я…», который принёс ему популярность.

Однако Настоящий успех пришёл к нему в 1989 году, когда артист основал свой «Театр пародий». В том же году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Владимир Винокур (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Опасные моменты в жизни Владимира Винокура


Жизнь Винокура не раз висела на волоске.

  • Во время выступлений в Афганистане он попал под артобстрел, но чудом остался жив;
  • в 1986 году он должен был быть на борту теплохода «Адмирал Нахимов», который затонул, но по стечению обстоятельств не попал на рейс;
  • в 1992 году во время гастролей в Германии Винокур попал в страшную аварию. Двое его спутников погибли, а сам артист получил вывих таза и два сложных перелома ног. Немецкие врачи даже рассматривали возможность ампутации, но после перевода в советский военный госпиталь ему удалось сохранить конечности.

Личная жизнь Винокура: фиктивный брак, ставший настоящим


История любви Владимира Винокура и его жены Тамары Перваковой — один из редких примеров прочного брака в мире шоу-бизнеса.

Они познакомились в Московском театре оперетты, когда играли в детском спектакле «Не бей девчонок». Винокуру угрожала отправка по распределению в глубинку, так как у него не было московской прописки. Решение проблемы оказалось нестандартным — он предложил Тамаре фиктивный брак. Девушка согласилась, но с условием: если они разведутся, он не будет претендовать на её квартиру.

Владимир Винокур с женой (фото: Instagram* / @vladimir_vinokur)

Однако фикция неожиданно превратилась в настоящую любовь. Они стали жить вместе, а спустя 12 лет после свадьбы, в 1985 году, у них родилась дочь Анастасия. Ради семьи Тамара оставила карьеру в балете.

В 2024 году супруги отметили золотую свадьбу — 50 лет совместной жизни.

«После каждых гастролей с женой встречался как в первый раз. Ну, и дочка у нас очень хорошая — солистка балета Большого театра, прекрасная артистка, характерная танцовщица. И я горжусь, когда сижу в зале или когда зрители подходят и говорят спасибо», — рассказал артист.

Личная трагедия Владимира Винокура


В последние годы Владимир Винокур столкнулся с тяжёлыми утратами. В 2018 году в возрасте 96 лет ушла из жизни его мама. Ранее он также потерял отца и брата.

«У него были и диабет, и почечная недостаточность. Он боролся, молодец. Боролся до последнего. Боря прожил очень яркую человеческую жизнь, нужную. Он был душой компании», — рассказывал Винокур про брата.

Смерть мамы стала для него серьёзным ударом — тогда артисту исполнилось 70 лет, он готовился к юбилейному концерту, но впал в депрессию.

«Я ее просил пожить еще. Вот хотел, чтоб пожила подольше. Но видите, все равно организм не выдержал», — поделился артист.

Громкие скандалы и финансовые проблемы


В 2018 году Винокур попал в скандал, связанный с коммунальными долгами. По данным СМИ, он и ещё 15 жильцов элитного дома на Арбате задолжали более 1,65 млн рублей.

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Однако сам артист отрицал эти обвинения, заявляя, что все платежи были внесены вовремя. Впоследствии власти подтвердили, что никаких долгов у Винокура не было.

«Задолженности за ЖКУ у Владимира Винокура нет. Распространяемые СМИ сведения не являются достоверными. Задолженность одного из собственников помещения Владимира Винокура была оплачена в срок, однако информация об этом в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления о взыскании задолженности», — пояснили в пресс-службе префектуры ЦАО Москвы.

Политическая позиция и санкции


Помимо карьеры на сцене, Винокур также оставил след в политике.

  • В 1991 году он был советником вице-президента РСФСР по вопросам культуры;
  • в 2018 году стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и поддержал пенсионную реформу;
  • в 2022 году одобрил признание независимости ДНР и ЛНР.
Кроме того, В 2023 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, став полным кавалером этой награды.

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Стало известно, почему Роспатент отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»
Baza: SHAMAN не разрешили зарегистрировать товарный знак «Я русский» на алкоголь
31 марта 2025, 15:44

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Роспатент не разрешил певцу SHAMAN зарегистрировать товарный знак «Я русский» на алкоголь, чтобы не оскорбить чувство достоинства россиян, пишет Baza.
Напомним, Ярослав Дронов хотел зарегистрировать товарный знак «Я русский» в октябре 2024 года. Он подал две заявки: одна касалась алкоголя, а вторая включала в себя 17 категорий товаров и услуг. Однако по обеим артист получил отказ от Роспатента.

«Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции», — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, товарный знак Дронова «Я русский» очень похож на «Русскую водку», которая принадлежит ряду других компаний.

Так, в Роспатенте решили, что такое название не выполняет основную функцию товарного знака и не может индивидуализировать товары заявителя.

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#товары
#артист
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Меллстроя могут привлечь за уклонение от наказания за избиение девушки на стриме
Mash: Меллстроя разыскивает МВД России и Черногории
31 марта 2025, 15:42

Андрей Бурим (Фото: Instagram*/mellstroy)

Блогера Меллстроя (Андрей Бурим) ищет МВД России и Черногории, пишет Telegram-канал Mash. Уточняется, что блогера могут привлечь за уклонение от назначенного ему наказания за избиение девушки на стриме.
Авторы публикации указали, что Бурим не явился в российское посольство в Черногории, несмотря на запросы. Известно, что молодой человек сейчас прячется в одном из отелей Будвы.

Стримера попросили доказать, что наказание им исполнено и предоставить информацию, когда и с кем. В российском посольстве пока воздерживаются от комментариев, заявляя, что в ситуации сейчас разбираются. При этом следователи уже проверяют Дмитрия Мокрюкова (Коллектор). Он проходит подозреваемым по делу о легализации средств Буримом.

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«Мимолетные отношения»: стало известно, что связывало Елену Проклову и Андрея Миронова

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#звёзды
#шоу-бизнес
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«Мимолетные отношения»: стало известно, что связывало Елену Проклову и Андрея Миронова
Проклова призналась, что с Андреем Мироновым ее связывали мимолетные отношения
31 марта 2025, 15:27

Елена Проклова и Лера Кудрявцева (Фото: Кадр из видео шоу «Звезды сошлись»)

Актриса Елена Проклова рассказала, что с Андреем Мироновым ее связывали лишь мимолетные отношения, не мешающие его браку.
Проклова снималась вместе с Андреем Мироновым в фильме «Будьте моим мужем» в 1981 году. Тогда актер влюбился в нее, хотя был женат на Ларисе Голубкиной. При этом сама артистка заявила, что не собиралась уводить Миронова из семьи.

«Андрюша прекрасный и замечательный, но мне кажется, что он был скорее мужчина для романа, чем мужчина для серьезной жизни. Есть те мужчины, которые всем нравятся, их любила вся страна», — высказалась Проклова в ток-шоу «Звезды сошлись».

Она рассказала ведущей программы Лере Кудрявцевой, что с Мироновым ее связывали лишь мимолетные отношения, которые не мешали его браку.

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Бывшую подружку Гуфа из «Дома-2» судят за вымогательство 23 млн руб на ребенка
Яну Шевцову судят за вымогательство 23 млн руб на выдуманного ребенка
31 марта 2025, 15:23

Алексей Долматов (Фото: Instagram*/therealguf)

Участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову осудят по делу о вымогательстве 23 миллионов рублей с предпринимателя на выдуманного ребенка. Бывшая Гуфа (Алексей Долматов) предстанет перед судом в Екатеринбурге, уточнили изданию «Лента.ру» в региональной областной прокуратуре.
По версии следователей, злоумышленница убедила коммерсанта в своей беременности, вынудив его передать на содержание будущего малыша 23,4 миллиона рублей. В период с июня 2023 по июль прошлого года фигурантка посылала бизнесмену снимки ребенка, якобы находящегося в реанимации. Обвиняемую задержали, когда она получала миллион рублей около ТЦ 10 октября.

В прошлом году некий бизнесмен Александр рассказывал, что Шевцова взяла у него под предлогом фотосессии дорогой фотоаппарат и не вернула технику.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#шоу-бизнес
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#новости
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Стас Пьеха опубликовал фото с голым торсом после победы над болезнью
31 марта 2025, 15:04

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха продемонстрировал подписчикам голый торс с кубиками пресса в соцсети после выздоровления.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Пьеха серьезно заболел. Во время съемок шоу «Суперстар!» работал кондиционер. В итоге певца продуло. Однако артист смог довольно быстро восстановиться и уже продемонстрировал подписчикам кубики своего пресса.

«Прощайте, грипп и март унылый! Уж поднимаются со дна воспоминания и силы. И солнце на холсте окна. Привет, весна», — написал Пьеха.
Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
Напомним, в конце прошлого года певец признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. Недавно он сообщил, что его сердце свободно, и пока заводить семью он не планирует.

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