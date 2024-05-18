Худрука РАМТ Бородина экстренно госпитализировали в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Художественный руководитель Российского академического Молодежного театра (РАМТ) Алексей Бородин был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что медики диагностировали у 82-летнего Бородина затяжную пневмонию, которая началась еще в ноябре 2023 года. По данным источника, течение болезни также осложняют кардиологическая и почечная патологии.
В настоящее время врачи оценивают состояние худрука РАМТ как среднетяжелое. Театральный режиссер начал плохо себя чувствовать неделю назад — у него поднялась температура, появились кашель и слабость.
Ранее сообщалось, что известный российский эстрадный артист, юморист и пародист Юрий Аскаров был госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.
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В настоящее время врачи оценивают состояние худрука РАМТ как среднетяжелое. Театральный режиссер начал плохо себя чувствовать неделю назад — у него поднялась температура, появились кашель и слабость.
Ранее сообщалось, что известный российский эстрадный артист, юморист и пародист Юрий Аскаров был госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.
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Екатерина Коршунова