Худяков объяснил необходимость возвращения смертной казни в РФ

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Политический деятель, депутат Госдумы РФ VI созыва Роман Худяков заявил, что в России необходимо снять мораторий на смертную казнь за крайне тяжёлые преступления.
«То, что в колониях все работаю – неправда. Если пожизненно заключенный работать не хочет, то его никто не заставит работать. Заключенные болеют, и мы их содержим за свой счёт, за счёт налогоплательщиков. Я не видел ни одного пострадавшего, кто потерял своего близкого от рук террориста и не желал бы смерти этому убийце», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Худяков.
Ранее в Госдуме начали обсуждать возможность отмены моратория на смертную казнь. Прежде сообщалось, что для этого нужно провести референдум, с чем спикер ГД Вячеслав Володин не согласился, заявив, что для отмены запрета будет достаточно решения Конституционного суда. Кроме того, за инициативу возвращения высшей меры наказания выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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