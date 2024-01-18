Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе

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Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся атаке, сообщил представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в ходе выступления на телеканале «Аль-Масира».
Он также подчеркнул, что вооруженные силы Йемена готовы ответить на любые атаки, направленные против республики.
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