Самолет Блинкена сломался перед вылетом из Давоса

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен застрял в швейцарском Давосе и не мог вылететь в Вашингтон из-за того, что его самолет сломался. Об этом сообщает Bloomberg.
«Государственный секретарь США Энтони Блинкен не смог вылететь домой из Давоса по расписанию в среду из-за критической поломки его воздушного судна», — говорится в статье.
Уточняется, что Блинкен уже успел совершить посадку на самолет вместе со своим сопровождением. Однако была обнаружена утечка кислорода. Таким образом, воздушное судно оказалось непригодным для безопасного перелета.
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Элина Позднякова