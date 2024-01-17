Политолог Супонина заявила об опасности большой войны на Ближнем Востоке

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Политолог Елена Супонина заявила, что на Ближнем Востоке всё больше возрастает опасность войны с участием Ирана.
«Опасность большой войны в регионе с участием Ирана возрастает. Действия американцев и британцев становятся всё более провокационными. Они дразнят Тегеран с каждым разом всё агрессивнее, и удержаться на грани войны, не вступив в прямое противостояние, будет очень сложно», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Супонина.
Ранее сообщалось, что США намерены вновь вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Это решение вашингтонская администрация приняла на фоне многочисленных атак хуситов на суда в Красном море.
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