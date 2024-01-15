В США заявили об обстреле эсминца Laboon в Красном море со стороны хуситов

Фото: iStock/Benny Winslow
В американском центральном командовании заявили, что эсминец ВМС США Laboon подвергся в Красном море ракетной атаки со стороны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов). Об этом пишет РИА Новости.
«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении корабля Laboon ВМС США, который вёл операцию на юге Красного моря», — проинформировали в американском ведомстве.
В центральном командовании США утверждают, что ракета была сбита американским истребителем у побережья Йемена вблизи Ходейды.
Читайте также:
Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
NYT: Персонал Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских протестов
Стало известно о недовольстве США Лондоном из-за утечки данных об атаке на Йемен
Диана Аванесян