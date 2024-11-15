Хуснуллин объявил о старте реконструкции участка трассы М-1 «Беларусь»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе стартовала реконструкция участка с 66-го по 84-й км. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. Обновление проводится в рамках масштабной работы по развитию сети скоростных дорог.
«Качественные дороги играют ключевую роль в комплексном развитии инфраструктуры регионов и улучшении уровня жизни россиян. Они создают важные логистические маршруты, которые способствуют экономическому росту страны. Поэтому важно, чтобы наши транспортные пути соответствовали современным стандартам. Мы проводим масштабные строительные и монтажные работы по всей дорожной сети России. Так, начата реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» от 66-го до 84-го км между населёнными пунктами Кубинка и Дорохово», – сказал Хуснуллин.Вице-премьер отметил, что это значительно улучшит характеристики дороги, повысит транспортную доступность для местных жителей и предприятий, находящихся рядом с трассой. Открыть проезд по обновлённому участку рассчитывают в конце 2026 года.
В ходе реконструкции планируют добавить дополнительные полос движения, построить два моста через реки Нару и Капанку, возвести четыре путепровода на 68-м, 74-м, 78-м и 83-м км трассы М-1.
Проект предусматривает все необходимые средства обустройства дороги для комфортного и безопасного проезда.
«Выполним монтаж оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением. Для комфортного проезда в тёмное время суток планируем устройство линий электроосвещения. Кроме того, на реконструируемом участке возведём площадки отдыха для автомобилистов. Для удобства жителей населённых пунктов, находящихся вблизи автодороги, установим шумозащитные экраны», – раскрыл детали проекта председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.Сообщается, что на объекте уже стартовали земляные работы. Параллельно ведут укладку дорожного покрытия, устройство свай для мостов. Всего в работе участвуют более 570 человек, задействовано свыше 300 единиц техники.
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Лора Луганская