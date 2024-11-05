Первые три участка Южно-Лыткаринской автодороги откроют зимой

Андрей Воробьёв (слева) Фото: пресс-служба правительства МО
Строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) ведётся в Сосковской области, три участка общей протяжённостью более 16 километров планируется открыть уже зимой. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы сегодня находимся на большой дороге, которая будет построена к концу следующего года, а первые 16 км строители обещают сдать в декабре-январе. Симферопольское и Каширское шоссе соединятся, ещё ряд участков позволят нам разгрузить юго-восток Подмосковья. Эта 45-километровая дорога крайне важна. Надеемся, что в следующем году увидим заметные перемены», — сказал Андрей Воробьёв.Он также отметил, что в рамках дорожного строительства ведётся большая работа по переустройству инженерных сетей и поблагодарил сотрудников компаний «Газпром» и «Россети».
Отмечается, что зимой будут запущены участки от Каширского шоссе до трассы А-105, от Володарского до Новорязанского шоссе, а также развязка с трассой М-2 «Крым».
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Полностью открыть для движения 45-километровую трассу, пролегающую через Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы, Раменский округ и Балашиху, планируется в конце 2025 года — на год раньше первоначально запланированного срока. Трасса сделает проезд более удобным для более чем трёх с половиной миллионов жителей Подмосковья и Москвы.
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