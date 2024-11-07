На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2,6 тыс. ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 2,6 тыс. дефектов покрытия ликвидировали специалисты на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, на региональных дорогах было устранено более одной тысячи ям. Наибольший объём работ провели на территории округов Шатура, Егорьевск, Ликино-Дулёво, Орехово-Зуевский и Воскресенский», — говорится в сообщении.На муниципальных дорогах за неделю заделали свыше полутора тысяч ям, больше всего — в округах Коломна, Шатура, Подольск и Люберцах.
В министерстве отметили, что ямочный ремонт проводится круглый год, состояние дорог обследуются ежедневно. Результаты ремонта вносят в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.
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