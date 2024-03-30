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«Хуже лицемерия»: Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»

«Хуже лицемерия»: Захарова – о словах Пугачевой по поводу теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 00:00
Фото: официальный сайт МИД РФ

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление эстрадной певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле».
Дипломат осудила слова артистки, которая отметила, что «скорбь должна быть в душе», а не в социальных сетях.

«Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что "скорбеть надо молча"», — заявила Захарова.


Она напомнила, что артистка публично комментировала смерть знаменитостей, в том числе певца и автора песен Александра Градского и артиста Бориса Моисеева. По словам представителя МИД, поведение Пугачевой хуже лицемерия.

«Ближе к предательству», — написала она.

Ранее Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вскоре Госдума заявила об условиях признания народной исполнительницы иностранным агентом.

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#теракт
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Мать террориста из «Крокуса» поделилась деталями его развратного прошлого
Мать террориста Фаридуни* заявила о его судимости за развратные действия
30 марта 2024, 00:15

Фото: iStock/BrianAJackson

Террорист Шамсидин Фаридуни*, один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», был осужден еще в школьном возрасте в родном Таджикистане, сообщила газете «Известия» его мать Муассар Заргарова.
По словам матери, когда он учился в 10-м классе, его посадили по статье 142 Уголовного кодекса Таджикистана «Развратные действия». Она не уточнила, как долго он находился в заключении.

Женщина также рассказала, что после освобождения Фаридуни около шести месяцев работал сначала на стройке, а затем в пекарне. После этого он мигрировал в Россию.

Ранее родственник одного из преступников, Далерджона Мирзоева, рассказал о его поведении за несколько месяцев до нападений.

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#теракт
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#школа
#мать
#террористы
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В Госдуме раскрыли условия признания Пугачевой иноагентом
Соловьев: Пугачева будет признана иноагентом в случае наличия законных оснований
29 марта 2024, 23:22

Фото: istockphoto/cookelma

Российскую певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом при наличии законных оснований, заявил депутат Сергей Соловьев, передает РИА Новости.
Соловьев отметил, что говорить о сроках принятия решения по этому вопросу преждевременно.

«Уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», – отметил он.

Парламентарий добавил, что также поддерживает включение артистки в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось, что Пугачеву могут включить в реестр в годовщину ее свадьбы. После того как Генпрокуратура сообщила о запросе в Министерство юстиции РФ, ведомство начало проверку финансовых средств и деклараций артистки.

До этого народная исполнительница впервые прокомментировала теракт в «Крокус Сити Холле».

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#алла пугачёва
#генпрокуратура
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#минюст рф
#депутат
#госдума
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Участники из Подмосковья вошли в число лучших на Всероссийском конкурсе кружков
29 марта 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковье вошло в топ регионов по числу победителей и призёров V Всероссийского конкурса кружков. Лучших объявило Кружковое движение Национальной технологической инициативы, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По итогам конкурса определены лучшие технологические кружки, студенческие технологические команды и организации, развивающие техническое творчество школьников и студентов. Так, победителем в треке «Среда развития кружков» стал Центр молодёжного инновационного творчества «Призма» из Котельников», – рассказали в министерстве.
Призёрами в средней лиге трека «Технологические кружки» стали сразу шесть участников от Московской области из Реутова, Красногорска и Чехова. В младшей лиге призы получили представители Жуковского, Подольска и Котельников.

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#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья могут войти в Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека
29 марта 2024, 22:33

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В Московской области продолжают набор в Молодёжный совет при уполномоченном по правам человека в регионе. В совет могут войти молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Требования к кандидатам – социальная активность, гражданская позиция, познания в области прав человека и опыт общественной деятельности.
«Хотим объединить как можно больше инициативных ребят из Подмосковья, готовых встать на путь правовой защиты граждан. Уверена, что участие в Молодёжном совете станет для них интересным и полезным опытом», – отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
Подать заявку кандидата в члены Молодёжного общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области можно по ссылке.

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#московская область
#молодёжь
#подмосковье
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Подмосковные специалисты до конца года отремонтируют в ДНР более 500 домов
29 марта 2024, 22:10

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты из Московской области отремонтировали в Донецкой Народной Республике более 500 многоквартирных домов. Запланировано обновить ещё около 800, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.
«Недавно передали администрации Мариуполя после капремонта очередной многоквартирный дом на ул. Покрышкина. Он был разрушен прямыми попаданиями украинских снарядов. Всего за нами закреплено более 1 тыс. 360 домов. 523 мы уже сдали, в том числе 325 домов в Мариуполе. В планах на текущий год – отремонтировать ещё более 800 МКД», – написал Хромушин в своем телеграм-канале.
Правительство Московской области активно участвует в восстановлении систем жизнеобеспечения в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР, а также в микрорайонах Мариуполя. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что к работам привлечены около 10 тыс. подмосковных строителей, энергетиков и коммунальщиков.

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#московская область
#подмосковье
#капремонт
#дома
#мкд
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С воскресенья в Подмосковье запустят первые в сезоне дачные электрички
29 марта 2024, 21:39

Фото: пресс-служба ЦППК

Перед наступлением дачного сезона на самых востребованных в летний период направлениях Московской железной дороги с 31 марта начнут ходить дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные МЖД.
«С 31 марта по 26 октября на МЖД в связи с сезонным увеличением пассажиропотока будут курсировать дополнительные дачные электрички на Казанском, Киевском, Павелецком, Савёловском и Горьковском радиальных направлениях, Большой кольцевой линии», – уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что на самых популярных направлениях дополнительно назначат 29 поездов. 22 из них запустят с 31 марта, четыре – с 6 апреля, два – с 20 апреля и ещё один – с 28 апреля.

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#дачи
#подмосковье
#московская область
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Минюст РФ внес депутата Бориса Вишневского в реестр иноагентов
29 марта 2024, 21:29

Фото: istock / vladj55

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов депутата Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Бориса Вишневского. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Помимо него, в перечень иноагентов внесли адвоката Вадима Прохорова и правозащитный проект «Первый отдел»

Ранее сообщалось, что число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза. По данным РИА Новости, большая часть иноагентов – физические лица, они составляют 70,6% от общего числа. На сегодняшний день в РФ насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

До этого Минюст РФ включил в список иноагентов актера Семёна Трескунова* и режиссера Либерова*.

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#иностранный агент
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Жителей ещё трёх подмосковных округов подключили к высокоскоростному интернету
29 марта 2024, 21:17

Фото: Istockphoto / Daniel Chetroni

Мобильный оператор «МегаФон» расширил ёмкость сети за счёт создания новых оптоволоконных линий и оборудования на базовых станциях. Это увеличило пропускную способность сети в регионе до 10 Гбит/с и стабилизировать качество связи даже в часы самой высокой нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
С начала года технические специалисты проложили пять новых оптоволоконных линий суммарной протяжённостью 50 км и установили маршрутизаторы, которые распределяют трафик между находящимися поблизости базовыми станциями. Благодаря этому на территории городских округов Шатура, Ступино и Раменский скорость мобильного интернета на устройствах абонентов выросла до 585 Мбит/с.
«Мы заметили кратный рост нагрузки на сеть в этих округах из-за увеличения числа жителей и решили заранее избавить абонентов от просадок скорости передачи данных в часы-пик. Сегодня там проживают более 1,2 млн человек, а с наступлением дачного сезона число жителей вырастет в несколько раз. К лету планируем провести аналогичную работу и в других районах Подмосковья, чтобы абоненты на отдыхе всегда оставались на связи», — сказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.
Оператор продолжает модернизировать оборудование и внедрять новые технические решения в Подмосковье. Так, в марте МегаФон повысил ёмкость сети в 24 деревнях и сёлах и впервые вывел в интернет 10 подмосковных населённых пунктов.

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#мобильная связь
#технологии
#московская область
#подмосковье
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В Дубне оцифровали около 400 ям и устранили 235
29 марта 2024, 21:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в ежедневном режиме, без выходных, идёт работа по ликвидации ям на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Пока работы проводятся в рамках экстренной помощи с помощью рециклера. Две машины «варят» материал для заплаток. Обе работают в городе. Коммунальщики ремонтируют каждую выбоину по всем правилам: сначала обрабатывают поверхность, далее накладывают заплатку. Это временная мера», – рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.
По его данным, уже оцифровано 396 ям, из них устранено 235. Ямы продолжают выявлять, заносить в систему и ремонтировать.

Тихомиров добавил, что в апреле, как только запустят асфальтобетонные заводы, на улицы выйдет подрядчик. Он будет снимать асфальт на протяжённых участках дорог и укладывать заново.

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#дубна
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