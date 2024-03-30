«Хуже лицемерия»: Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление эстрадной певицы Аллы Пугачевой о теракте в «Крокус Сити Холле».
Дипломат осудила слова артистки, которая отметила, что «скорбь должна быть в душе», а не в социальных сетях.
Она напомнила, что артистка публично комментировала смерть знаменитостей, в том числе певца и автора песен Александра Градского и артиста Бориса Моисеева. По словам представителя МИД, поведение Пугачевой хуже лицемерия.
Ранее Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Вскоре Госдума заявила об условиях признания народной исполнительницы иностранным агентом.
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«Страшно и дико слышать от артистов, которые неоднократно публично выражали слова соболезнования и глубокой печали по поводу ухода близких, что "скорбеть надо молча"», — заявила Захарова.
«Ближе к предательству», — написала она.
Ранее Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Вскоре Госдума заявила об условиях признания народной исполнительницы иностранным агентом.
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Александр Климов