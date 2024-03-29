В Госдуме раскрыли условия признания Пугачевой иноагентом

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Российскую певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом при наличии законных оснований, заявил депутат Сергей Соловьев, передает РИА Новости.
Соловьев отметил, что говорить о сроках принятия решения по этому вопросу преждевременно.
Парламентарий добавил, что также поддерживает включение артистки в реестр иностранных агентов.
Ранее сообщалось, что Пугачеву могут включить в реестр в годовщину ее свадьбы. После того как Генпрокуратура сообщила о запросе в Министерство юстиции РФ, ведомство начало проверку финансовых средств и деклараций артистки.
До этого народная исполнительница впервые прокомментировала теракт в «Крокус Сити Холле».
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«Уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», – отметил он.
Ранее сообщалось, что Пугачеву могут включить в реестр в годовщину ее свадьбы. После того как Генпрокуратура сообщила о запросе в Министерство юстиции РФ, ведомство начало проверку финансовых средств и деклараций артистки.
До этого народная исполнительница впервые прокомментировала теракт в «Крокус Сити Холле».
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Александр Климов