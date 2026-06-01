«Хватит, с этим покончено»: Макрон пообещал жесткий ответ фанатам-бунтовщикам, разгромившим Париж

01 июня 2026, 00:14

Макрон пообещал жесткий ответ фанатам-бунтовщикам, разгромившим Париж

После победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов команда в полном составе посетила прием в Елисейском дворце. Президент Франции Эммануэль Макрон лично поздравил спортсменов и высказался о беспорядках в Париже.





Как сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости», глава государства подчеркнул, что вспышки насилия не имеют ничего общего с футболом. По словам президента, жители Франции больше не желают видеть подобные акции на улицах своих городов. Он выразил благодарность сотрудникам полиции и заверил, что власти будут действовать бескомпромиссно в отношении тех, кто несет ответственность за произошедшее.



«К сожалению, мы стали свидетелями некоторых неприемлемых сцен насилия в Париже и других городах. Все это не имеет отношения к футболу, это не спорт. Мы будем непреклонны к тем, кого задержали, мы не хотим больше этого видеть. Хватит, с этим покончено. Нам это надоело», — заявил Макрон.