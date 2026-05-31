Победа «ПСЖ» в Лиге Чемпионов закончилась беспорядками во Франции

31 мая 2026, 13:50

326 человек задержали во Франции по время беспорядков после победы «ПСЖ»

Во Франции задержали более 320 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Из больше 200 задержаний пришлось на Париж, пишет RMC Sport.





Финальный матч турнира состоялся в субботу в Будапеште. ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» и второй год подряд завоевал трофей. Сразу после этого в Париже и других городах страны начались беспорядки.





«По состоянию на 23:30 (00:30 мск) задержаны 326 человек, из них 235 — в Париже», — говорится в сообщении.



