Определился чемпион Англии по футболу сезона 2025/2026
Футболисты «Арсенала» выиграли золотые медали Английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2025/2026. Ближайший преследователь «Манчестер Сити» утратил шансы на победу после ничьей с «Борнмутом» (1:1), пишет «Осторожно, новости».
Три предыдущие сезона «Арсенал» занимал второе место в Премьер‑лиге, уступая вышеупомянутой команде и «Ливерпулю». В последнем матче лондонцы одолели «Бернли» со счетом 1:0.
Кроме того, коллектив Микеля Артеты сохраняет шансы на победу в престижном европйском турнире – «Лиге чемпионов». Лондонцы в финале сыграют с французским «ПСЖ» 30 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».
Последний раз «Арсенал» становился чемпионом в сезоне 2003/04 под руководством Арсена Венгера. Тогда команда прошла сезон без поражений (26 побед, 12 ничьих). Возрождение клуба связывают с приходом Артеты, который в прошлом сам выступал за красно-белых, а позже был помощником тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
