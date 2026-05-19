Определился чемпион Англии по футболу сезона 2025/2026

19 мая 2026, 23:47

Лондонский «Арсенал» завоевал титул чемпиона Англии впервые за 22 года

Футболисты «Арсенала» выиграли золотые медали Английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона 2025/2026. Ближайший преследователь «Манчестер Сити» утратил шансы на победу после ничьей с «Борнмутом» (1:1), пишет «Осторожно, новости».