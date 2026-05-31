Сафонов получил худшие оценки в ПСЖ после победы в финале Лиги чемпионов
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил самые низкие оценки среди игроков парижского клуба по итогам финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает портал WhoScored.
По данным статистических ресурсов, 27-летний голкипер получил оценку 6,0 от WhoScored и 6,2 от Sofascore. При этом лучшие оценки среди игроков ПСЖ достались полузащитникам команды.
По версии WhoScored, лучшим игроком парижан стал Дезире Дуэ, получивший 7,6 балла по десятибалльной шкале. Портал Sofascore также выделил Дуэ и полузащитника Жоау Невеша — оба получили по 7,7 балла.
Финальный матч Лиги чемпионов, состоявшийся 30 мая, завершился победой ПСЖ над лондонским «Арсеналом». Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.
Несмотря на неоднозначные индивидуальные оценки, ПСЖ с участием Матвея Сафонова во второй раз подряд стал победителем главного клубного турнира Европы.
