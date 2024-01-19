Хвою спиленной в Подмосковье кремлёвской ёлки передадут в столичные зоопарки

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Хвою ёлки, украшавшей Соборную площадь Кремля в новогодние праздники, передадут в столичные зоопарки 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.
«В понедельник при поддержке Группы «ЭкоЛайн» хвоя кремлёвской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. Одну часть зоологи используют для оборудования мест обитания постояльцев, другую передадут на корм животным», – уточнили в пресс-службе.В хвое содержится большое количество необходимых животным витаминов и антиоксидантов. По данным ведомства, запаса хвои с 30-метрового дерева обитателям зоопарка хватит надолго.
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Лора Луганская