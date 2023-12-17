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Стало известно, на сколько сильно подорожали живые ёлки в России

SHOT: Стоимость живых новогодних ёлок в России выросла почти в два раза
17 декабря 2023, 12:27
Фото: iStock/dmf87

Фото: iStock/dmf87

Стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в два раза. Это произошло по причине санкций и очень дорогой логистики: одно деревце приходится везти в Россию через три границы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По информации телеграм-канала, в текущем году стоимость ели высотой около 2 метров составляет почти 12 тысяч рублей, чуть выше 2 метров — около 19 тысяч рублей. В прошлом году цена новогодней ёлки изредка превышала 10 тысяч рублей.

Сообщается, что в 2023 году значительно усложнилась логистика доставки деревьев. Таким образом, ёлочки из Германии едут в Россию через Чехию и Белоруссию, что делает их более дорогими. На рынке имеются и отечественные ели, однако они также прилично увеличились в цене.

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Путин рассказал, как встретит Новый год
Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми
17 декабря 2023, 13:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими. Об этом Путин сообщил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.
Глава государства рассказал, что подарки близким он еще не выбирал, однако попробует сделать приятное.

Ранее сообщалось, что стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в несколько раз. Это произошло из-за санкций и очень дорогой логистики. В прошлом году цена новогодней ёлки изредка превышала десяти тысяч рублей.

В текущем году стоимость ели высотой около 2 метров составляет почти двенадцать тысяч рублей, чуть выше 2 метров — около девятнадцати тысяч рублей. На рынке имеются и отечественные ели, однако они также прилично увеличились в цене.

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Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ, заявили в ГД
Исаев: Путин подтвердил освобождение всех пенсионеров от уплаты комиссий по ЖКХ
17 декабря 2023, 12:50

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на встрече с руководителями фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом Исаев сообщил журналистам.
По словам Исаева, глава российского государства подтвердил это на встрече с руководителями фракций. 

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому отменятся банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Как стало известно, закон вступит в силу в июле следующего года.

Напомним, выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин коснулся вопросов, связанных с ЖКХ. Он, в частности, сказал, что со следующего года комиссия при оплате коммунальных услуг не будет начисляться для пенсионеров.

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Здание старинного отеля в Канаде передвинули с помощью мыла
17 декабря 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Ilona Shorokhova

В канадской провинции Новая Шотландия строители и сотрудники общественных служб передвинули здание отеля, который был построен более 200 лет назад. Для перемещения исторического объекта было использовано около 700 кусков обычного мыла.
Отель весит примерно 220 тонн и поначалу его перемещение виделось трудной задачей, требующей сложной техники и специальных устройств, передаёт «РБК». Однако канадские инженеры нашли неожиданное решение, использовав мыльное вещество, которое сделало здание скользящим.

Раствор уменьшил до минимума трение между фундаментом здания и его основанием. После этого всю конструкцию плавно переместили с помощью деревянных брусьев на новое место. Ни один из архитектурных элементов исторического здания не пострадал. Отель уже снова открыт и готов принимать клиентов, а в его богатой истории появилась новая страница о необычном «мыльном переезде».

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В Совете по развитию такси предложили способ решения проблемы нехватки водителей
17 декабря 2023, 11:10

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Общественный совет по развитию такси направил в Совет Федерации предложение, суть которого в том, чтобы на два года допустить мигрантов к работе таксистами. По мнению представителей агрегатора, это поможет решить проблему дефицита водителей.
Председатель совета Ирина Зарипова подчеркнула, что допуск мигрантов за руль такси должен осуществляться под жёстким контролем, передает «РБК». По её словам, техническую возможность осуществления такого наблюдения даст использование технологии «Страховая телематика» — специального прибора, который устанавливают в автомобилях страховые компании для отслеживания и фиксации параметров вождения.

В настоящее время в такси могут работать граждане Белоруссии, Киргизии и других стран, где русский язык признан одним из государственных. Жители других государств должны получать водительские удостоверения российского образца. Отмечается, что у властей пока нет чёткой позиции по вопросу, нужны ли мигранты в сфере такси.

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#технологии
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#мигранты
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В Германии собрались конфисковать рождественские подарки из России
Таможня ФРГ предупредила о возможной конфискации рождественских подарков из РФ
17 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/FTiare

Таможня ФРГ предупредила, что может конфисковать рождественские подарки, которые поступают в страну из России из-за необходимости соблюдения санкционного режима. Об этом говорится на сайте немецкого ведомства.
Отмечается, что таможня запретила ввозить в страну из РФ вещи и вещества, которые подпадают под санкционные. К таким изделиям относятся: бумага, дерево и продукция из древесины, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и косметические средства.

Уточняется, что исключений не подразумевается. Таким образом, изделия, попадающие под рестрикции, могут арестовать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия исходит из того, что антироссийские санкции могут ударять по мировой экономике, а также стать причиной всемирного кризиса. 

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#германия
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Названы новые способы краж с использованием пятитысячной купюры
Юрист Соловьев: мошенники освоили новые способы краж с пятитысячными купюрами
17 декабря 2023, 05:23

Фото: istock / Dzurag

Мошенники разработали новые схемы обмана, связанные с пятитысячной купюрой. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
Один из таких способов включает «сотрудника Центробанка», который звонит гражданину и предлагает проверить подлинность новых пятитысячных купюр. Под видом проверки, мошенник предлагает установить приложение, которое якобы служит для проверки денег. Однако это фишинговый софт, который позволяет мошенникам получить доступ ко всем устройствам и снять деньги со счета жертвы.

Помимо этого, злоумышленники используют и личный контакт. Они маскируются под социальных работников и предлагают поменять «старые» купюры на новые (фальшивые). Однако в таких случаях они могут также грабить квартиры, предупредил юрист.

Соловьев напомнил, что Центробанк России не работает напрямую с населением, и новые банкноты поступают в оборот постепенно. Он подчеркнул, что не требуется никаких дополнительных действий со стороны граждан.

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Ушел из жизни участник первой советской экспедиции на Эверест
Участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский умер в 86 лет
17 декабря 2023, 03:40

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Ушел из жизни один из участников первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский. Эту информацию распространила Федерация альпинизма России.
Ему было 86 лет. Мысловский, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму и известный как «Снежный барс», был частью исторической экспедиции на Эверест весной 1982 года. Перед этим он уже 11 раз покорял высочайшие вершины Советского Союза.

В декабре 2022 года скончалась Людмила Аграновская, также известная как «Снежный барс» — первая получившая это звание в СССР. Ее называли «Лыжной бабушкой Камчатки», сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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#ссср
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Умер американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис»
Умер 93-летний американский актер из сериалов «Клиника» и «Офис» Аксельрод
17 декабря 2023, 03:32

Фото: iStock/tomertu

В возрасте 93 лет скончался американский актер Джек Аксельрод, известный по ролям в таких сериалах, как «Клиника», «Офис», и «Декстер». Об этом информирует журнал The Hollywood Reporter.
По данным издания, актер скончался в Лос-Анджелесе 28 ноября от «естественных причин». Через два месяца ему должно было исполниться 94 года.

Джек Аксельрод принимал участие в различных проектах, среди которых были такие известные сериалы, как «Даллас», «Меня зовут Эрл», «Династия» и «В Филадельфии всегда солнечно».

Ранее, в возрасте 82 лет, ушел из жизни ведущая звезда Голливуда 1970-х годов, американский актер Райан О’Нил. Известно, что у него были диагностированы хронический лейкоз в 2001 году и рак простаты в 2012 году. Райан О’Нил начал свою карьеру с участия в различных американских телешоу в 1960-х годах.

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#актёр
#рак
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Десятки мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
ООН: более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
17 декабря 2023, 01:56

Фото: iStock/Nastco

Более 60 человек погибли, когда лодка потерпела крушение у побережья Ливии, сообщила Международная организация по миграции в стране.
Согласно данным агентства, среди жертв были и дети, и женщины. Лодка отправилась из Ливии, перевозив около 86 человек.

В октябре британская разведка раскрыла информацию о гибели экипажа атомной подводной лодки Китая. Согласно отчету, субмарина попала в ловушку для кораблей США и Великобритании во время миссии в Желтом море. Всего погибли 55 членов экипажа: 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин и 17 матросов.

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