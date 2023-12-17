Стало известно, на сколько сильно подорожали живые ёлки в России

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Стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в два раза. Это произошло по причине санкций и очень дорогой логистики: одно деревце приходится везти в Россию через три границы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в 2023 году значительно усложнилась логистика доставки деревьев. Таким образом, ёлочки из Германии едут в Россию через Чехию и Белоруссию, что делает их более дорогими. На рынке имеются и отечественные ели, однако они также прилично увеличились в цене.
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