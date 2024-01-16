«Известия»: Производители искусственных ёлок начнут уплачивать за них экосбор

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С 2025 года производителей искусственных ёлок обяжут их перерабатывать либо уплачивать экосбор за эту продукцию, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор Российского экологического общества (РЭО) Денис Буцаев.
«В 2025 году при текущих параметрах цены на эту продукцию вырастут не более чем на 0,06%, что потребители вряд ли заметят. Добавление пластиковых ёлок в РОП позволит стимулировать компании создавать системы сбора полимерных ёлок и централизованно направлять их на переработку», —заметил он.В нынешнем году норматив утилизации составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% через 10 лет — к 2034 году. Экологический сбор за одну пластиковую ёлку весом 5 кг при этом составит около 20 рублей.
В сравнении с искусственной елью живая считается более экологичной, поскольку не требует специальной переработки. Чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево, ресурсов тратится больше, чем при выращивании живого. Считается, что искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет.
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