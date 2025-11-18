Продажи легковушек с пробегом в РФ в октябре выросли на 7,9%
В октябре 2025 года россияне приобрели 653 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Об этом пишет РИА Новости.
Этот показатель на 7,9% выше, чем в октябре прошлого года, и на 18% больше, чем в сентябре текущего года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Lada продолжает оставаться лидером продаж на рынке подержанных автомобилей. За месяц россияне купили 149,2 тысячи машин этой марки. На втором месте расположилась Toyota. Корейские производители Kia и Hyundai заняли третью и четвертую позиции. Замыкает пятёрку японский Nissan с 28,7 тысячи проданных единиц.
Активный рост интереса к подержанным автомобилям указывает на восстановление рынка и желание россиян обновить свои транспортные средства.
