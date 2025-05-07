Россияне поделились информацией о своих расходах на занятия спортом

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал иронично «дал волю» прокуратуре лично найти у него 8,5 миллиардов рублей, которые с него взыскал суд. Он с радостью «вернет» деньги, если они найдутся. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.