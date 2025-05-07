Россияне поделились информацией о своих расходах на занятия спортом

Фото: iStock/Iona Studio
Согласно исследованию Tiburon Research и «Фитмост», более 40% россиян тратят на занятия спортом до 5 тысяч рублей в месяц.
Опрос, который находится в распоряжении Москвы 24, показал, что 73% респондентов занимаются физической активностью ради здоровья, а 65% считают, что занятия спортом положительно влияют на их внешний вид. Эмоциональное удовольствие от занятий спортом получают 50% опрошенных, а почти половина респондентов отмечает, что спорт помогает им справляться со стрессом, особенно это касается женщин.
Большинство участников опроса начали заниматься спортом еще до пандемии, 14% приобщились к активному образу жизни во время локдауна, а 28% начали заниматься спортом с 2022 по 2024 год. Лишь 4% начали заниматься физической активностью в 2025 году.
Наиболее популярным видом спорта среди россиян является тренажерный зал (44%), за ним следует бег (39%) и плавание/водное поло (24%). В пятерку также входят футбол (21%) и йога/аэройога (20%).
Финансовые аспекты показывают, что 42% респондентов укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц на занятия спортом, а четверть опрошенных тратит от 5 000 до 9 999 рублей. Женщины в среднем расходуют меньше 4 999 рублей.
Читайте также:
Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов
Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах
«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
Большинство участников опроса начали заниматься спортом еще до пандемии, 14% приобщились к активному образу жизни во время локдауна, а 28% начали заниматься спортом с 2022 по 2024 год. Лишь 4% начали заниматься физической активностью в 2025 году.
Наиболее популярным видом спорта среди россиян является тренажерный зал (44%), за ним следует бег (39%) и плавание/водное поло (24%). В пятерку также входят футбол (21%) и йога/аэройога (20%).
Финансовые аспекты показывают, что 42% респондентов укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц на занятия спортом, а четверть опрошенных тратит от 5 000 до 9 999 рублей. Женщины в среднем расходуют меньше 4 999 рублей.
Читайте также:
Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов
Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах
«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
Дарья Осипова