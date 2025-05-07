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Россияне поделились информацией о своих расходах на занятия спортом

Более 40% россиян тратят на занятия спортом до 5 тысяч рублей в месяц
Фото: iStock/Iona Studio

Фото: iStock/Iona Studio

Согласно исследованию Tiburon Research и «Фитмост», более 40% россиян тратят на занятия спортом до 5 тысяч рублей в месяц.
Опрос, который находится в распоряжении Москвы 24, показал, что 73% респондентов занимаются физической активностью ради здоровья, а 65% считают, что занятия спортом положительно влияют на их внешний вид. Эмоциональное удовольствие от занятий спортом получают 50% опрошенных, а почти половина респондентов отмечает, что спорт помогает им справляться со стрессом, особенно это касается женщин.

Большинство участников опроса начали заниматься спортом еще до пандемии, 14% приобщились к активному образу жизни во время локдауна, а 28% начали заниматься спортом с 2022 по 2024 год. Лишь 4% начали заниматься физической активностью в 2025 году.

Наиболее популярным видом спорта среди россиян является тренажерный зал (44%), за ним следует бег (39%) и плавание/водное поло (24%). В пятерку также входят футбол (21%) и йога/аэройога (20%).

Финансовые аспекты показывают, что 42% респондентов укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц на занятия спортом, а четверть опрошенных тратит от 5 000 до 9 999 рублей. Женщины в среднем расходуют меньше 4 999 рублей.

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#спорт
#бег
#опрос
#женщины
#йога
Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов
Профессор Виноградов: банки блокируют переводы денег из-за комментариев
07 мая 2025, 07:58

Фото: iStock/alexialex

В последнее время пользователи банковских карт все чаще сталкиваются с блокировками переводов между физическими лицами из-за неосторожных формулировок в поле «Назначение платежа», рассказал «Газете.Ru» д.ю.н., декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, такие меры связаны с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Банки обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности, включая анализ текстовых комментариев к переводам. Упоминания наркотиков, коррупции, террористической деятельности или неформальных коммерческих операций могут привести к приостановке перевода для дополнительной проверки.

Специалист также отметил, что фразы, указывающие на серую оплату услуг, такие как «оплата по договору» или «возврат долга», могут вызвать подозрения у банков. В случае блокировки перевода рекомендуется незамедлительно связаться с банком и предоставить необходимые пояснения и документы для подтверждения легальности операции.

Виноградов подчеркнул, что алгоритмы банков реагируют не только на прямой смысл слов, но и на сленговые выражения, что может привести к недоразумениям. Если перевод был заблокирован, процесс его разблокировки может занять несколько недель в случае серьезных подозрений.

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Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах
07 мая 2025, 07:36

Фото: iStock/Chepko

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил о необходимости активизации проверок газового оборудования в многоквартирных домах и ужесточения ответственности за нарушения. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, многие инциденты происходят из-за халатности или стремления сэкономить на безопасности.

Якубовский напомнил, что в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований эксплуатации газового оборудования предусмотрены административные штрафы: до 2000 рублей для граждан, до 5000 рублей для должностных лиц и до 100000 рублей для юридических. Однако парламентарий считает эти санкции недостаточными.

«Приоритет — безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков. Мы говорим о жизнях людей, и цена ошибки здесь недопустимо высока», — подчеркнул он.

Якубовский призвал к более строгому контролю и серьезным мерам в этой важной сфере.

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«Ну ничегошеньки не нашли ведь»: Экс-губернатор Фургал предложил прокуратуре отыскать его миллиарды
Экс-губернатор Фургал «попросил» прокуроров найти у него требуемые 8,5 млрд рублей
07 мая 2025, 06:10

Фото: iStock/utah778

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал иронично «дал волю» прокуратуре лично найти у него 8,5 миллиардов рублей, которые с него взыскал суд. Он с радостью «вернет» деньги, если они найдутся. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший в зале суда.
Ранее Хабаровский краевой суд отклонил жалобу экс-губернатора Сергея Фургала на взыскание с него и аффилированных компаний 8,5 млрд рублей. Во время заседания, прошедшего с его участием по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», Фургал заявил, что готов вернуть государству эти средства, если прокуроры помогут их найти.

«Если уж вы мне предъявляете 8,5 миллиардов, помогите мне их найти. Я с огромным удовольствием передам их государству... Если мы посмотрим, что арестовано у Фургала: дом, построенный в 2003 году, машина и машина для тайги... Вы мне назовите имущество или назовите счета какие-нибудь. Я не знаю, вы что-нибудь назовите, где у меня есть эти деньги?», — сказал он.
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Фургал подчеркнул, что за пять лет следствия у него не было обнаружено ни счетов, ни имущества, соответствующего сумме иска. Словом — «ну ничегошеньки», как объявил он.

Адвокат Фургала Дарья Грибанова указала, что доходы компаний, фигурирующих в деле, не превышали 69 млн рублей, что делает требование о 8,5 млрд необоснованным. Экс-губернатор также отверг связь с организациями, назвав их директоров и учредителей незнакомыми людьми.

Ранее суд приговорил Фургала к 22 годам колонии по обвинению в организации убийств предпринимателей.

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Стал известен средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России
Средний размер выплат за счет накоплений составил около 1,6 тысячи рублей в месяц
07 мая 2025, 05:52

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер ежемесячных выплат за счёт пенсионных накоплений в России на начало 2025 года составил около 1,6 тысячи рублей. Такие данные предоставил Социальный фонд России, передает РИА Новости.
Согласно уточнённой информации, точный показатель равен 1 667,48 рубля (по состоянию на 1 января 2025 года), рассчитанный как соотношение пенсионных накоплений к периоду дожития, установленному на уровне 270 месяцев.

Если выплата не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, накопления разрешается получить единовременно. 6 мая сообщалось, что россиянам объявили средний размер пенсии в стране.

На момент 1 января 2025 года в системе Социального фонда числится более 41 миллиона пенсионеров. Из них около 33,4 миллиона человек получают страховые пенсии по старости, 2,2 миллиона — по инвалидности, а 1,5 миллиона — по потере кормильца.

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#норма
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#счёт
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Аэрофлот предупредил об изменениях маршрутов рейсов в обход Пакистана
Аэрофлот: часть рейсов в Азию отправится в обход Пакистана
07 мая 2025, 03:55

Фото: iStock/umenie

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно временно изменят маршруты из-за закрытия воздушного пространства Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает РИА Новости.
В пресс-службе отметили, что полёты будут осуществляться в обход зоны ограничений, введённых на 48 часов.

По данным «Аэрофлота», изменение маршрута увеличит продолжительность перелётов в среднем на один-два часа в зависимости от направления. В компании подчеркнули, что альтернативные пути уже внедрены для обеспечения безопасности и соблюдения новых требований.

Ранее сообщалось, что Индия нанесла ракетные удары по Пакистану в рамках антитеррористической операции «Синдур». Видео с последствиями атак опубликовал Telegram-канал SHOT, на кадрах видны мощные взрывы и вспышки в районе города Музаффарабад в спорном Кашмире.

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