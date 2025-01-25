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В семи российских регионах ожидаются массовые сокращения штатов среди электриков. Причина — внедрение автоматизированного дрона по обслуживанию электросетей.
Этот аппарат способен за день выполнить работу трёх-пяти бригад, сообщает телеграм-канал Mash. Речь идёт о новой «шайтан-машине» под названием «Паук». Этот беспилотник умеет сбивать снег и лёд с проводов, наносить зимой антигололёдные составы, после которых наледь не образуется в течение трёх-четырёх месяцев, а летом — жидкость от коррозии проводов. А ещё дрон способен автономно работать при температуре минус 35 градусов и за день проходить 10-12 километров линий электропередачи.
«Пауки» отработали уже в семи северных регионах РФ, а сейчас трудятся в горном районе Пермского края на линиях Чусовских электрических сетей — сбрасывают изморозь и наносят антигололёд. Дальше по маршруту — объекты Салехарда и возвращение в Пермский край. География применения дронов будет только расширяться.
К настоящему моменту выпущено 20 «Пауков», в производстве ещё семь. Один аппарат может заменить от трёх до пяти бригад, в каждой из которых по три человека. По словам разработчиков, сейчас дроны на 80% состоят из отечественных деталей, в планах — довести этот показатель до 95%. Из импортного оборудования останутся только видеокамеры.
Дрон способен садиться на фазные провода под напряжением и 35 кВ, и 110 кВ, и 220 кВ. Платформа поставляется в Саудовскую Аравию, Индию, ведутся переговоры об экспорте с Узбекистаном, Казахстаном и ОАЭ.
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«Пауки» отработали уже в семи северных регионах РФ, а сейчас трудятся в горном районе Пермского края на линиях Чусовских электрических сетей — сбрасывают изморозь и наносят антигололёд. Дальше по маршруту — объекты Салехарда и возвращение в Пермский край. География применения дронов будет только расширяться.
К настоящему моменту выпущено 20 «Пауков», в производстве ещё семь. Один аппарат может заменить от трёх до пяти бригад, в каждой из которых по три человека. По словам разработчиков, сейчас дроны на 80% состоят из отечественных деталей, в планах — довести этот показатель до 95%. Из импортного оборудования останутся только видеокамеры.
Дрон способен садиться на фазные провода под напряжением и 35 кВ, и 110 кВ, и 220 кВ. Платформа поставляется в Саудовскую Аравию, Индию, ведутся переговоры об экспорте с Узбекистаном, Казахстаном и ОАЭ.
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Александр Бойцов