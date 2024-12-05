В России создали систему для онлайн-проверки документов на основе нейросетей

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Российские ученые создали систему Smart ID Engine 2.5 для онлайн-проверки документов и удаленного подтверждения личности, которая работает с помощью двух нейросетей — «Да Винчи» и «Шерлок», где первая ищет и распознает документ, а вторая проверяет его подлинность. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании Smart Engines. Разработка, как отмечается, поможет эффективнее бороться с мошенниками и упростит дистанционную работу с клиентами.
«Новая версия системы Smart ID Engine 2.5 работает на базе двух ИИ-архитектур — «Да Винчи» и «Шерлок», которые выполняют разные задачи. В среднем обеим моделям требуется не более секунды, чтобы проанализировать одно изображение», — приводит RT заявление компании.Такая технология окажется весьма полезной, так как в России все больше набирают популярность онлайн-встречи на видеоконференциях. К примеру, по информации «Сiбдепо», в Кемеровской области трафик таких приложений вырос на 94% за год, больше всего — в образовательных учреждениях, IT-сфере и консалтинговых компаниях.
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