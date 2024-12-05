В России создали систему для онлайн-проверки документов на основе нейросетей

Российские ученые создали систему Smart ID Engine 2.5 для онлайн-проверки документов и удаленного подтверждения личности, которая работает с помощью двух нейросетей — «Да Винчи» и «Шерлок», где первая ищет и распознает документ, а вторая проверяет его подлинность. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании Smart Engines. Разработка, как отмечается, поможет эффективнее бороться с мошенниками и упростит дистанционную работу с клиентами.