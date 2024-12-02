Вакцина от рака в России 2024-2025: последние новости, стоимость лечения и как работает лекарство от онкологии

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В современном мире проблема онкологических заболеваний является одной из самых актуальных. Ежегодно миллионы людей сталкиваются с этим диагнозом. Однако благодаря развитию медицины и научным исследованиям появляются новые методы лечения рака, среди которых особое место занимает вакцинация. «Радио 1» расскажет про вакцинацию от этой болезни и о том, как она работает.
Вакцина от рака: последние новости
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что завершило трёхлетний этап исследований персонализированной противораковой вакцины от рака и планирует начать её использование для лечения пациентов со следующего года. Об этом рассказал глава агентства Вероника Скворцова.
В эксперименте с «самой злокачественной» аденокарциномой кишечника у животных было обнаружено не только замедление роста опухоли, но и уменьшение её объёма на 75–80%.
Благодаря принятому в этом году закону о применении персонализированных препаратов агентство надеется начать использовать вакцину у пациентов со следующего года.
Параллельно проводятся исследования вакцины при других формах рака, таких как меланома (рак кожи) и глиобластома (злокачественная опухоль головного мозга).
Разработка вакцины финансируется государством, а доклинические испытания были завершены в сентябре. Первая фаза клинических исследований начнётся после получения разрешения от Министерства здравоохранения.
Массовые испытания на большом количестве людей не планируются из-за персонализированного характера продукта. Кроме того, в первую очередь вакцину получат пациенты с меланомой и мелкоклеточным раком лёгких.
Что известно о вакцине от рака в России
Разработка вакцины от рака в России представляет собой важный шаг в лечении онкологических заболеваний, открывая новые горизонты для индивидуализированного подхода в медицине.
- Цель и принцип действия
- Преимущества мРНК-платформы
В России клинические испытания мРНК-вакцин будут использовать для лечения меланомы, так как при поверхностной форме рака проще оценить эффективность. В будущем этот метод может быть применён для лечения рака лёгких, некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта и рака почек.
- Законодательные и клинические этапы
- Разработка
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Как работает лекарство от онкологии
Вакцина против рака действует, обучая иммунную систему распознавать и уничтожать клетки, содержащие определённые антигены. Эти антигены извлекаются из раковых клеток, а не из здоровых тканей. Вакцины, основанные на опухолевых антигенах, нацелены на уникальные мутации или пептиды, которые активируются исключительно в опухолевых клетках.
мРНК-вакцина позволяет создавать индивидуальные наборы антигенов и, следовательно, клонов Т-клеточных рецепторов, способных распознавать эти антигены. Благодаря большому количеству антигенов в одной вакцине опухоли становится сложнее уклоняться от иммунного ответа, и вероятность уничтожения всех опухолевых клеток значительно возрастает.
Почему разработка лекарства от рака — это сложно и долго
- Не все раковые клетки обладают уникальными антигенами, что является ключевым фактором для разработки вакцины. Если иммунная система нацелена на антигены, общие для здоровых клеток, вакцина может непреднамеренно уничтожить их, что может привести к опасным последствиям;
- раковые клетки способны противостоять попыткам иммунной системы уничтожить их, используя различные механизмы, чтобы стать невидимыми для иммунитета. Кроме того, они эволюционируют, стремясь выжить под воздействием иммунного надзора. В некоторых случаях вакцина может только продлить жизнь, но не вылечить адаптивный рак;
- успех в борьбе с раком во многом зависит от размера опухоли. Даже если иммунный ответ будет достаточным, он может оказаться недостаточным для полного устранения онкологии. Кроме того, сам иммунитет может ослабить организм, особенно если он уже ослаблен другими заболеваниями или возрастом. Если будет найдена эффективная вакцина против определённого типа рака, её необходимо будет адаптировать для разных групп населения, включая пожилых людей, детей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания;
- Следует учесть, что разработка мРНК-вакцины предполагает создание индивидуального препарата, то есть каждому пациенту потребуется своя сыворотка, основанная на анализе опухоли. Производство такой вакцины займёт много времени (опухоль может измениться за это время) и будет дорогостоящим. Для того чтобы препарат действительно помог, его доступность должна быть обеспечена.
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Какие существуют вакцины от онкологии
С начала 1990-х годов для лечения рака мочевого пузыря успешно применяется вакцина БЦЖ. Изначально она создавалась для борьбы с туберкулёзом, но оказалась эффективной и против рака мочевого пузыря.
В 2010 году была одобрена вакцина «Провендж», предназначенная для борьбы с раком предстательной железы. С 2015 года используется вакцина «Имгилик», содержащая онколитический вирус на основе герпеса. Этот препарат помогает в лечении меланомы, но вызывает те же симптомы, что и герпес.
Новая мРНК-вакцина Moderna от меланомы (рака кожи) в ходе предварительных исследований показала снижение риска рецидива и смертности среди участников эксперимента вдвое. Однако ей ещё предстоит пройти третью стадию клинических испытаний.
Стоимость лечения рака с помощью вакцины
Примерная стоимость лечения рака с помощью вакцины составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей в России и от 200 до 400 тысяч долларов в США.
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