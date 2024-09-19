ИБ-эксперт Бедеров допустил появление взрывчатки в iPhone

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Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров не исключил возможности появления взрывчатки даже в iPhone.
При этом он подчеркнул, что подобное развитие событий крайне маловероятно.
Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.
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«Я, конечно, утрирую, но в целом не удивлюсь, если в будущем закладка взрывчатки в iPhone станет нормой. Энтузиасты, к слову, уже проводят подобные эксперименты», – добавил в беседе с Газета.ру Бедеров.
Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.
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Мелисса Тимофеева