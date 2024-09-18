IT-эксперт Мясоедов выдвинул новую версию взрыва пейджеров в Ливане

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IT-эксперт Павел Мясоедов допустил, что причиной взрыва пейджеров в Ливане мог стать перегрев батареи техники.
«Возможны два сценария. Первый — рядом с воспламеняющимся или взрывающимся материалом находился какой-то взрывчатый элемент или химическое вещество, которое проводило к детонации. Второй сценарий — кроме взрывчатки они туда ничего не клали, и просто нагревание батарейки выступило катализатором», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.Ранее сообщалось, что количество погибших в результате новой волны взрывов коммуникационных устройств в Ливане возросло до девяти человек, а ранения в результате происшествия получили более 300 человек по всей стране.
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