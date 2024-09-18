Физик Широкорад допустил возможность взрыва смартфонов по аналогии с пейджерами

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Физик и военный специалист Александр Широкорад заявил, что взрыв любого смартфона или компьютера на примере взрывов пейджеров в Ливане в теории возможен.
«Это очень страшное оружие. Я бы его сопоставил с ядерной бомбой. Может взорваться мой компьютер, по которому я работаю персонально. Любой iPhone, мобильник может тоже взорваться, но в нём батарейки гораздо больше, и взрыв гарантированно принесёт смерть человека, который держал мобильник. Может взорваться литиевая батарея на электромобиле», — пояснил в беседе с NEWS.ru Широкорад.
Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов допустил, что причиной взрыва пейджеров в Ливане мог стать перегрев батареи техники.
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