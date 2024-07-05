ИБ-эксперт Шутов заявил об опасности взлома умных часов

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что умные часы могут быть взломаны через Bluetooth и Wi-Fi.
«Первый и самый важный шаг — установка пароля. Многие пользователи пренебрегают им или используют простые комбинации. Трудный пароль или PIN-код украдёт много времени информационных воров впустую. Иногда умные часы поддерживают биометрическую аутентификацию — сканирование отпечатка пальца. Эта опция сделает часы почти неуязвимыми», — отметил в беседе с Газета.ру Шутов.
Также безопасности могут способствовать регулярное обновление ПО, использование шифрования данных, а также отключение Bluetooth и Wi-Fi.
Ранее генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявлял, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.
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Мелисса Тимофеева