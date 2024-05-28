IT-эксперт Геллер заявил о бесполезности блокировки номеров мошенников

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Генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявил, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.
По его словам, мошенники имеют, как правило, много карт и могут перезвонить с другого номера.
Однако блокировка может стать сигналом для оператора связи, после которого номер будет внесён в специальные списки нежелательных телефонов.
Он добавил, что бороться с таким мошенничеством крайне сложно.
Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области сообщили, что мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности.
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Однако блокировка может стать сигналом для оператора связи, после которого номер будет внесён в специальные списки нежелательных телефонов.
«Вы можете заблокировать номер, скорее всего, он попадёт в базу сомнительных номеров у оператора или провайдера. Если будет много блокировок, они его могут отключить. Но это не панацея, так как нет ничего проще, чем сменить номера. И их очень много у мошенников. От одного конкретного номера вы так избавитесь, но они могут перезвонить с другого номера», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Геллер.
Он добавил, что бороться с таким мошенничеством крайне сложно.
Ранее в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области сообщили, что мошенники могут не только украсть деньги гражданина, но и сделать его участником преступной деятельности.
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Мелисса Тимофеева