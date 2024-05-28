IT-эксперт Геллер заявил о бесполезности блокировки номеров мошенников

Более 12 тысяч школьников Серпухова посетят оздоровительные и пришкольные лагеря. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В округе 19 лагерей дневного пребывания на базе школ будут работать с 10 июня по 19 июля.



В них будут отдыхать свыше 1180 школьников.

«Участникам и проекта «Умные каникулы» станут порядка 1817 детей. Интеллектуальные лагеря откроются на базе школы № 3 в Протвино, и на базе школы № 19 в Серпухове. В лагере труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству молодёжи 48 ребят смогут и отдохнуть и поработать 21 день. На базе Дворца молодежи «Дружба» организуют 20 социально-педагогических площадок. С 1 июня по 31 августа они будут работать в разных районах Серпухова», — поделились в пресс-службе.

Также к началу следующего учебного года будут отремонтированы все школы городского округа, в которых сейчас проводится капитальный ремонт.