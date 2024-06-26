Юрист Русяев предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников почты

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В России мошенники начали выдавать себя за сотрудников почты. Об этом сообщил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
Самый распространённый сценарий – звонок якобы от сотрудника почтовой службы с сообщением о поступлении посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из SMS. На самом деле он является ключом доступа к банковскому приложению или учётной записи на государственных порталах.
В случае подозрений юрист посоветовал проверить информацию о посылке через официальные приложения почтовой службы, перезвонить или самостоятельно подойти в почтовое отделение.
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«Подобные действия квалифицируются как мошенничество, но могут подпадать и под более специфический состав преступлений – например, «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Чтобы не стать жертвой, гражданам следует проявлять бдительность и критически оценивать любые запросы личной информации. Помните, что настоящие сотрудники почты никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону», – сказал Русяев в беседе с «Известиями».
В случае подозрений юрист посоветовал проверить информацию о посылке через официальные приложения почтовой службы, перезвонить или самостоятельно подойти в почтовое отделение.
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Лора Луганская