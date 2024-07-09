Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались: простые правила

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Казалось бы, что может быть проще, чем сварить макароны? Но у этого тоже есть свои нюансы, которые чаще всего связаны с тем, что макароны слипаются и перестают быть похожи на красивое и приятное глазу блюдо. Редакция «Радио 1» рассказывает о некоторых хитростях при варке макарон.
Как сварить вкусные и не слипшиеся макароны
- Используйте макароны из твердых сортов пшеницы.
- Кладите макароны в кипящую воду и не уменьшайте огонь.
- Соблюдайте водные пропорции 100 грамм макарон на 1 литр воды.
- Солите воду до того, как бросите макароны.
- Не разламывайте макароны и варите по тому времени, что указано на упаковке.
- Не промывайте макароны.
- После варки добавьте к макаронам свое масло и хорошо перемешайте.
Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Заправить получившиеся макароны можно разными соусами: сметанным, томатным, сливочным — все зависит от ваших личных предпочтений.
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Анастасия Бондарева