Идет регистрация на юбилейный молодежный форум «Истоки» в Севастополе

16 июня 2026, 16:26

Фото: пресс-служба форума «Истоки»

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске заявочной кампании на Молодежный историко-культурный форум «Истоки». Масштабное событие пройдет в Севастополе с 7 августа по 25 сентября 2026 года и соберет более 700 участников со всей страны.





Мероприятие реализуется согласно национальному проекту «Молодежь и дети» и нацелено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание уважения к истории Отечества и культурному наследию народов России. Организаторы подготовили насыщенную архитектуру программы, которая включает деловые встречи, духовные беседы, полезные работы на территории монастырей, а также творческие мастер-классы и экспедиции вдохновения. В 2026 году форум охватит пять ключевых направлений:



