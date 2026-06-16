Идет регистрация на юбилейный молодежный форум «Истоки» в Севастополе
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске заявочной кампании на Молодежный историко-культурный форум «Истоки». Масштабное событие пройдет в Севастополе с 7 августа по 25 сентября 2026 года и соберет более 700 участников со всей страны.
Мероприятие реализуется согласно национальному проекту «Молодежь и дети» и нацелено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание уважения к истории Отечества и культурному наследию народов России. Организаторы подготовили насыщенную архитектуру программы, которая включает деловые встречи, духовные беседы, полезные работы на территории монастырей, а также творческие мастер-классы и экспедиции вдохновения. В 2026 году форум охватит пять ключевых направлений:
- «Вера» (7–12 августа) — объединит воспитанников духовных академий, семинарий и православную молодежь для обмена практиками и разработки просветительских проектов.
- «Слово» (18–23 августа) — площадка для медиаспециалистов, журналистов, копирайтеров и филологов, где участники будут развивать навыки работы с информацией под руководством опытных наставников.
- «Осмысление» (29 августа – 3 сентября) — заезд для гуманитариев, социологов, философов и общественных деятелей, посвященный анализу роли России в мировой культуре и формированию гражданской позиции.
- «Самодисциплина» (9–14 сентября) — программа для спортсменов, тренеров и специалистов по физкультуре о воспитании силы духа и патриотизме через спорт.
- «Творчество» (20–25 сентября) — заезд для режиссеров, сценаристов и театральных деятелей, сфокусированный на отражении истории и традиций в искусстве.
Для удобства иногородних участников, прошедших конкурсный отбор, организаторы проработали алгоритм бронирования железнодорожных билетов через региональные агентства АО «ФПК». Официальные ресурсы форума, положение о проведении и ссылки для регистрации уже доступны в социальных сетях проекта (ВКонтакте и Telegram). Куратором мероприятия выступает ФГБУ «Роспатриотцентр».
Возраст участников основного форума — от 18 до 35 лет. Прием заявок продлится до формирования итоговых списков согласно утвержденному графику.