В России стартует молодёжный форум «Истоки» в рамках проекта «Мы вместе»
В рамках федерального проекта «Мы вместе» стартует масштабный молодёжный историко-культурный форум «Истоки». Организаторы ставят главной целью укрепить в сознании молодёжи традиционные духовно-нравственные ценности, любовь к Родине и бережное отношение к национальному наследию.
С 2023 года на базе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря работает проект «Истоки. Школа». Он даёт уникальную возможность войти в сообщество, которое стремится сохранить культуру России. Летом 2026 года пройдут четыре тематических заезда. Они объединят более 700 участников из разных регионов страны.
В период с 19 по 23 июня 2026 года в рамках проекта пройдёт заезд «Детство». Он объединит несовершеннолетних, которые состоят на внутришкольном учёте, а также активистов детских движений и объединений.
Участники конкурса смогут побороться за грант от Росмолодёжи и получить до одного миллиона рублей на реализацию своих социально значимых инициатив. Организаторы принимают регистрацию на заезды и заявки на грант на платформе «Молодёжь России» по ссылке.
