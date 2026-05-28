Стартовала регистрация на молодёжный форум «Истоки»
Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) объявило о проведении Молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Соответствующий документ есть в распоряжении «Радио 1».
Мероприятие реализуется согласно федеральному проекту «Мы вместе» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Главная цель форума — укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, воспитание любви к Родине, а также бережное отношение к истории Отечества, культурному наследию и семейным традициям.
- «Вера» (7–12 августа) — для воспитанников духовных академий и семинарий, православной молодёжи, а также обучающихся регентских, иконописных и богословских направлений.
- «Слово» (18–23 августа) — объединит молодых журналистов, редакторов, копирайтеров, филологов и PR-менеджеров.
- «Осмысление» (29 августа – 3 сентября) — для гуманитариев, социологов, политологов, философов и активистов общественных организаций.
- «Самодисциплина» (9–14 сентября) — смена для спортсменов, тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.
- «Творчество» (20–25 сентября) — приглашаются молодые режиссёры, сценаристы и театральные деятели.
Масштабное событие пройдёт в Севастополе с 7 августа по 25 сентября 2026 года и соберёт более 700 участников со всей страны. Кроме того, с 4 по 11 октября пройдёт партнёрский заезд Движения Первых — Всероссийская проектная школа «Наследие» для школьников и студентов СПО в возрасте от 14 до 17 лет.
Программа форума включает деловую, духовную, атмосферную и полезную составляющие. Участников ждут встречи с федеральными экспертами, мастер-классы, тренинги, дискуссии, а также экскурсии, культурные мероприятия и даже общественно-полезные работы на территории монастырей и социальных учреждений. Особый бонус — все участники смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты и получить до одного миллиона рублей на реализацию своих социально значимых проектов.
Принять участие могут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет (для партнёрского заезда — 14–17 лет). Регистрация на конкурсный отбор проходит в электронной системе «Молодёжь России». Ссылки для записи, а также информационные материалы и положение о форуме опубликовали в официальных сообществах проекта.