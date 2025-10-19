19 октября 2025, 13:07

Глава РФПИ Дмитриев: идея построить тоннель между РФ и США завирусилась в сети

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной в сети. Об этом заявил спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.





По его словам, предложение соединить Россию с Аляской вызвало около двух миллионов просмотров и получило освещение во многих мировых СМИ.





«(президент США — прим. ред.) Дональд Трамп назвал его интересным, Владимир Зеленский возненавидел», — отметил Дмитриев.