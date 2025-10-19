Идея построить тоннель между РФ и США завирусилась в сети
Идея строительства тоннеля между Россией и США стала вирусной в сети. Об этом заявил спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.
По его словам, предложение соединить Россию с Аляской вызвало около двух миллионов просмотров и получило освещение во многих мировых СМИ.
«(президент США — прим. ред.) Дональд Трамп назвал его интересным, Владимир Зеленский возненавидел», — отметил Дмитриев.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций предложил проложить тоннель через Берингов пролив — так называемый «Путин-Трамп», который, по его мнению, мог бы символизировать единство континентов и стимулировать сотрудничество между странами.
Идею также прокомментировали и на Аляске: житель Анкориджа Илья Логинов заявил, что такой проект был бы востребованным и позитивно воспринял перспективу его создания, назвав это «мощным сигналом о сотрудничестве стран».