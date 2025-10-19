Уиткофф давит на Киев по уступке Донбасса, пишет WP

19 октября 2025, 11:53

WP: Уиткофф хочет, чтобы Киев уступил Донбасс России

Владимир Путин и Стив Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского настаивал на уступках по Донбассу. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.