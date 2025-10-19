Уиткофф давит на Киев по уступке Донбасса, пишет WP
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского настаивал на уступках по Донбассу. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Уиткофф давил на украинскую делегацию с требованием передать Донецк, утверждая, что регион в основном русскоязычный.
Газета отмечает, что Уиткофф был главным контактным лицом Белого дома с Кремлём перед встречей в Анкоридже. Европейские чиновники, по сведениям журналистов, считают, что переговоры не принесли существенного прогресса и привели к искажённому пониманию позиций России.
Встреча Трампа с Зеленским прошла в Белом доме 17 октября. Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине без передачи Tomahawk, а Зеленский заявил о готовности вести двусторонние и трёхсторонние переговоры ради прекращения боевых действий.
