Достижения.рф

Украинцы разочаровались встречей Зеленского с Трампом

AP: украинцы разочаровались итогами встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Многие жители Украины разочаровались итогами встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Причиной таких настроений стало отсутствие решения по крылатым ракетам Tomahawk. Об этом сообщило The Associated Press (AP).



Военнослужащий ВСУ Роман Винниченко в беседе с агентством назвал перспективу передачи Вашингтоном Киеву Tomahawk «политической игрой». По его мнению, постсоветская страна не получит эти ракеты.

Ранее Зеленский пожаловался, что не услышал однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от Трампа. Тем временем американские журналисты охарактеризовали переговоры, как «непростые», а поведение главы Белого дома, как «жесткое».

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0