Украинцы разочаровались встречей Зеленского с Трампом
Многие жители Украины разочаровались итогами встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Причиной таких настроений стало отсутствие решения по крылатым ракетам Tomahawk. Об этом сообщило The Associated Press (AP).
Военнослужащий ВСУ Роман Винниченко в беседе с агентством назвал перспективу передачи Вашингтоном Киеву Tomahawk «политической игрой». По его мнению, постсоветская страна не получит эти ракеты.
Ранее Зеленский пожаловался, что не услышал однозначного ответа о поставках ракет Tomahawk от Трампа. Тем временем американские журналисты охарактеризовали переговоры, как «непростые», а поведение главы Белого дома, как «жесткое».
