Администрация Трампа усилила давление на Украину в преддверии переговоров с РФ
Администрация президента США Дональда Трампа, готовясь к новым переговорам с Россией, усилила дипломатическое давление на Украину. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
При этом отмечается, что Белый дом сохраняет осторожность в вопросе усиления санкций против Москвы.
Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид заявил, что у Вашингтона есть инструменты для усиления экономического и военного давления на РФ, но власти страны их не используют.
По данным издания, именно Украина ощущает наибольшее дипломатическое давление. В частности, это проявилось во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где глава киевского режима не получил обещаний о передаче ракет большой дальности Tomahawk.
Читайте также: