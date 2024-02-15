Иеромонах Макарий назвал Сретение Господне праздником смерти

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Симеон долго ждал исполнения обещания Божия — он жил, по преданию, около 300 лет. И вот в этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля».
После этого Симеон почил с миром и радостью, так как отправился к небу и к той цели, которую указал ему Господь. Иеромонах Макарий отметил, что Сретение — в каком-то смысле праздник смерти, так как Симеон, ранее усомнившийся в рождении Христа от девы, увидел младенца, уверовал, приветствовал свою смерть и отправился умирать.
Вспомнив греческое значение названия праздника, можно трактовать Сретение как праздник встречи христиан с Богом, так как в этот день праведный Симеон, прозванный с той поры Богоприимцем, и Анна Пророчица встретились с младенцем Иисусом Христом, которого по обычаю принесли в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения.
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